Materiał powstał we współpracy z VIMAX Flavours & Ingredients

Vimax działa na polskim rynku od 1991 r. Jak przez te lata zmieniało się pani spojrzenie na budowanie przewagi konkurencyjnej?

Kiedy rozpoczynaliśmy działalność, polski rynek spożywczy wyglądał zupełnie inaczej. Przedsiębiorstwa mierzyły się z ograniczonym dostępem do technologii, surowców i specjalistycznej wiedzy. Dzisiaj konkurujemy na rynku, na którym wysoka jakość jest już standardem, a o sukcesie coraz częściej decyduje zdolność do tworzenia własnych rozwiązań.

Od początku wierzyłam, że firma powinna się rozwijać, opierając się na wiedzy i konsekwentnie budowanych kompetencjach. Nie zawsze oznaczało to wybieranie najłatwiejszej drogi. Inwestowanie we własne technologie wymaga czasu, cierpliwości i odwagi, szczególnie w przypadku rodzinnego przedsiębiorstwa.

Przez ponad trzy dekady zmieniła się skala naszej działalności, portfolio produktów i możliwości technologiczne. Pozostało jednak przekonanie, że najtrwalszą przewagę konkurencyjną buduje się dzięki temu, co potrafimy stworzyć, współdziałając w naszym zespole.

Dzisiaj Vimax jest polskim producentem składników aromatyzujących i wzbogacających żywność, specjalizujemy się w produkcji aromatów naturalnych, ekstraktów roślinnych i premiksów funkcjonalnych. Rozwijamy własne technologie, inwestujemy w zaplecze badawczo-rozwojowe i coraz śmielej patrzymy na rynki zagraniczne. To naturalna konsekwencja drogi, którą obraliśmy wiele lat temu.

Jednym z przełomowych momentów było wdrożenie w 2021 r. innowacyjnej technologii produkcji aromatów naturalnych. Jakie znaczenie miała ta inwestycja dla rozwoju firmy?

To był dla nas bardzo ważny krok. Rozwój własnej technologii produkcji aromatów naturalnych stanowił odpowiedź na zmieniające się potrzeby rynku, ale przede wszystkim był świadomą decyzją strategiczną.

Już wtedy obserwowaliśmy rosnące zainteresowanie naturalnymi składnikami i wiedzieliśmy, że ten kierunek będzie zyskiwał na znaczeniu. Chcieliśmy aktywnie uczestniczyć w tych zmianach, rozwijając własne kompetencje technologiczne.

Wdrożenie technologii w 2021 r. pozwoliło nam rozbudować możliwości produkcyjne w obszarze aromatów naturalnych i stworzyło podstawy do dalszego rozwoju tej części portfolio.

Dla mnie szczególnie istotne jest to, że za tym osiągnięciem stoi praca naszego zespołu. Technologia sama w sobie nie tworzy przewagi, jeżeli nie ma ludzi, którzy potrafią ją rozwijać i wykorzystywać w praktyce.

Własne rozwiązania technologiczne dają nam większą niezależność i możliwość świadomego kształtowania kierunków rozwoju. W perspektywie kolejnych lat będzie to miało coraz większe znaczenie, również w kontekście konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Jaką rolę w tym procesie odgrywa własne centrum badawczo-rozwojowe?

Działalność badawczo-rozwojowa jest jednym z filarów naszej strategii. W branży składników aromatyzujących i wzbogacających żywność innowacja często zaczyna się od bardzo konkretnego pytania klienta: czy można uzyskać określony profil sensoryczny, poprawić właściwości produktu albo opracować recepturę odpowiadającą na nowy trend?

Właśnie w takich momentach szczególnie ważna staje się współpraca specjalistów centrum badań i rozwoju i zespołu odpowiedzialnego za rozwój biznesu.

Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe umożliwia opracowywanie nowych kompozycji aromatycznych, rozwijanie technologii oraz dostosowywanie rozwiązań do konkretnych zastosowań. Pracujemy zarówno nad aromatami i ekstraktami roślinnymi, jak również nad premiksami, które pozwalają wzbogacać produkty spożywcze o wybrane składniki.

Współczesny producent żywności oczekuje od dostawcy czegoś więcej niż gotowego surowca z katalogu. Coraz częściej potrzebuje partnera, który rozumie jego produkt, potrafi zaproponować rozwiązanie technologiczne i wesprzeć proces jego opracowywania.

Dlatego rozwijamy podejście, które określamy jako Food Design, by wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi rozwijać pomysły i tworzyć innowacyjne produkty, które wpisują się w aktualne trendy, angażują zmysły i budują więź konsumenta z marką.

Cieszy mnie, kiedy pomysł, który początkowo wydawał się trudny do zrealizowania, dzięki pracy naszych specjalistów staje się gotowym rozwiązaniem. To pokazuje, jak duży potencjał tkwi w polskich zespołach badawczo-rozwojowych.

Jakie trendy będą pani zdaniem najmocniej kształtować rynek żywności w perspektywie 2035 r.?

Myślę, że jednym z najważniejszych kierunków pozostanie naturalność, ale jej rozumienie będzie coraz bardziej świadome. Konsumenci zwracają uwagę na skład produktów, pochodzenie surowców i sposób ich wytwarzania. Producenci będą więc poszukiwać rozwiązań, które pozwolą odpowiadać na te oczekiwania bez kompromisów w zakresie jakości sensorycznej.

Drugim istotnym obszarem będzie żywność funkcjonalna. Obserwujemy zainteresowanie produktami, które poza walorami smakowymi mają odpowiadać na określone potrzeby żywieniowe. To otwiera możliwości dla premiksów witaminowo-mineralnych i innych składników funkcjonalnych.

Nie możemy jednak zapominać o smaku. Konsument może zainteresować się produktem ze względu na jego skład czy deklarowane właściwości, ale o ponownym zakupie bardzo często decyduje właśnie doświadczenie smakowe.

Coraz większe znaczenie będzie miała również indywidualizacja. Producenci chcą wyróżniać swoje marki, dlatego poszukują oryginalnych kompozycji i rozwiązań opracowanych pod konkretną recepturę.

Uważam, że do 2035 r. szczególnie zyskają przedsiębiorstwa, które będą potrafiły łączyć wiedzę technologiczną z umiejętnością przewidywania potrzeb konsumentów.

Czy polscy producenci składników aromatyzujących mają szansę stać się ważnymi partnerami dla międzynarodowych koncernów?

Zdecydowanie tak. Polska branża spożywcza przez ostatnie dekady wykonała ogromną pracę. Mamy nowoczesne zakłady produkcyjne, wykwalifikowanych specjalistów i coraz większe doświadczenie we współpracy międzynarodowej.

Przez wiele lat przewaga polskich przedsiębiorstw była kojarzona przede wszystkim z konkurencyjnością kosztową. Dzisiaj mamy znacznie więcej do zaoferowania.

W przypadku producentów składników spożywczych szczególnie istotne są własne technologie, jakość i elastyczność we współpracy z klientem. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkiego opracowywania nowych rozwiązań, ponieważ cykle życia produktów spożywczych stają się coraz krótsze. Wierzę, że polskie firmy mogą skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych dzięki specjalistycznej wiedzy i innowacyjności.

W Vimaksie chcemy być częścią tej zmiany. Zależy nam, aby polskie pochodzenie było kojarzone z wysokimi kompetencjami technologicznymi i rozwiązaniami, które odpowiadają na potrzeby wymagających konsumentów.

W latach 2026–2027 Vimax realizuje rozbudowę przestrzeni produkcyjno-magazynowej. Co ta inwestycja oznacza dla przyszłości przedsiębiorstwa?

To jedna z najważniejszych inwestycji w naszej historii i kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju. Rozbudowujemy infrastrukturę produkcyjno-magazynową, przygotowując przedsiębiorstwo do zwiększania skali działalności i dalszego rozwoju portfolio. Projekt obejmuje również nową przestrzeń biurową oraz rozwiązania infrastrukturalne, które pozwolą usprawnić organizację pracy.

Patrzymy na tę inwestycję długofalowo. Chcemy stworzyć warunki, które pozwolą nam rozwijać produkcję, wdrażać kolejne technologie i sprawniej odpowiadać na potrzeby klientów. Rozwój firmy zawsze wiąże się z odpowiedzialnością. Inwestując, musimy myśleć nie tylko o obecnym zapotrzebowaniu, ale również o tym, jak będzie wyglądał rynek za pięć czy dziesięć lat.

Dla mnie ta rozbudowa ma także wymiar osobisty. Pamiętam początki Vimaxu i kolejne etapy jego rozwoju. Kiedy dzisiaj obserwuję powstający obiekt, widzę, jak wiele udało nam się osiągnąć dzięki pracy ludzi, którzy przez lata współtworzyli przedsiębiorstwo. Jestem przekonana, że nowe możliwości produkcyjne będą ważnym fundamentem dalszego wzrostu, także poza granicami Polski.

W 2025 r. Vimax rozpoczął działalność eksportową. Jakie możliwości, ale również wyzwania, wiążą się z wejściem na rynki zagraniczne?

Rozpoczęcie działalności eksportowej było dla nas naturalnym krokiem. Przez lata budowaliśmy kompetencje i rozwijaliśmy portfolio, które daje nam podstawy do konkurowania również na rynkach międzynarodowych.

Eksport otwiera nowe możliwości, ale wymaga także dobrego przygotowania. Poszczególne rynki różnią się preferencjami smakowymi, oczekiwaniami odbiorców i wymaganiami dotyczącymi produktów. Dlatego bardzo ważne jest zrozumienie lokalnej specyfiki oraz umiejętność dostosowania oferty.

W tym obszarze widzimy duży potencjał naszego zaplecza badawczo-rozwojowego. Możliwość opracowywania indywidualnych profili smakowych i rozwiązań technologicznych jest istotnym atutem w rozmowach z zagranicznymi partnerami.

Udział w międzynarodowych wydarzeniach branżowych pozwala nam poznawać nowe rynki, obserwować trendy i nawiązywać kontakty biznesowe. Jest również okazją do prezentowania możliwości polskiego przemysłu spożywczego. Nie zakładamy, że pozycję międzynarodową można zbudować w krótkim czasie. Chcemy rozwijać eksport stopniowo, opierająć go na trwałych relacjach i zaufaniu klientów.

Jak wyobraża sobie pani Vimax w 2035 r.? Co będzie miarą sukcesu firmy?

Chciałabym, aby w 2035 r. Vimax był rozpoznawalnym na rynkach międzynarodowych polskim producentem składników aromatyzujących i wzbogacających żywność, kojarzonym przede wszystkim z własnymi technologiami i wysoką jakością. Widzę firmę, która konsekwentnie rozwija produkcję aromatów naturalnych, ekstraktów roślinnych i premiksów funkcjonalnych, inwestuje w badania oraz uczestniczy w tworzeniu nowych kategorii produktów spożywczych.

Ważnym kierunkiem pozostanie dla nas rozwój eksportu. Chcemy, aby rozwiązania opracowywane przez naszych specjalistów znajdowały zastosowanie w produktach dostępnych na coraz większej liczbie rynków.

Sukcesu nie mierzę wyłącznie skalą produkcji czy wynikami finansowymi. Ważne jest dla mnie również to, czy potrafimy tworzyć miejsce, w którym kolejne pokolenia specjalistów będą chciały rozwijać swoje kompetencje i realizować ambitne projekty.

Jeżeli w 2035 r. będziemy firmą, która nie tylko nadąża za zmianami na rynku, ale aktywnie współtworzy przyszłość branży spożywczej, uznam to za nasz wspólny sukces.

Z uwagi na przebiegający obecnie proces sukcesji rodzinnej w 2035 r. ster zarządzania przedsiębiorstwem będzie już w rękach kolejnego pokolenia – Joanny i Rafała, którzy będą kontynuować rozwój firmy, wnosząc własne spojrzenie na biznes i nowoczesne zarzadzanie. Jako założycielka Vimaxu traktuję to jako jeden z najważniejszych wymiarów sukcesu. Chciałabym przekazać kolejnemu pokoleniu przedsiębiorstwo o silnych fundamentach, gotowe na wyzwania przyszłości, a jednocześnie wierne wartościom, na których zostało zbudowane.

Materiał powstał we współpracy z VIMAX Flavours & Ingredients