Przyszłość produkcji mleka w Polsce zależy od opłacalności gospodarstw, rosnących kosztów oraz relacji między rolnikami, spółdzielniami i przetwórcami a handlem. Polska ma potencjał, by utrzymać silną pozycję, ale coraz większym wyzwaniem staje się konkurencyjność kosztowa. W gospodarstwach z 200-300 krowami koszty produkcji zbliżyły się do niemieckich i francuskich, a rozwój hamują drożejąca ziemia, niedobór pracowników, wzrost wynagrodzeń i koszt kapitału.

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Kluczowa staje się więc kondycja ekonomiczna gospodarstw i stabilne warunki sprzedaży. Rolnicy oczekują przewidywalnych cen skupu, opłacalności produkcji i partnerskich relacji z mleczarniami i spółdzielniami, które w wielu regionach organizują rynek surowca. Przetwórcy muszą zatem nie tylko dbać o ciągłość dostaw, ale też budować długofalową współpracę i wspierać producentów w optymalizacji kosztów oraz inwestycjach.

Przyszłość sektora nie może opierać się wyłącznie na zwiększaniu wolumenu. Rośnie znaczenie maksymalizacji wartości każdego litra mleka: przez produkty o wyższej wartości dodanej, w tym wysokobiałkowe, oraz lepsze dopasowanie oferty do oczekiwań handlu i konsumentów. Największym wyzwaniem będzie utrzymanie dostępności krajowego surowca dzięki opłacalności produkcji przy jednoczesnym wzroście rentowności przetwórstwa. Od równowagi między ceną mleka, kosztami gospodarstw i możliwościami sprzedaży przetworów zależy przyszłość polskiej produkcji.

Produkcja wołowiny

Polska jest piątym producentem wołowiny w UE, ale niemal 80 proc. produkcji trafia na eksport, głównie do krajów Europy Zachodniej. Przyszłość branży stanęła pod znakiem zapytania po podpisaniu umowy z Mercosurem. Nie wpływa ona bezpośrednio na skalę produkcji ani jej opłacalność, jednak oddziałuje pośrednio - wołowina z Ameryki Południowej wypiera polską u głównych importerów, co w przyszłości może znacząco pogorszyć rentowność gospodarstw.

Sektor trzody pod presją nadpodaży

Obecnie branża produkcji trzody chlewnej mierzy się z jednym z największych załamań rynku w ciągu ostatniej dekady. Obowiązujące ceny żywca w zdecydowanej większości przypadków nie pokrywają kosztów produkcji. Co gorsza, sytuacja ta utrzymuje się już od co najmniej dwunastu miesięcy, co sprawia, że kondycja gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej jest obecnie bardzo trudna.

Niskie ceny skupu żywca wiązane są przede wszystkim z globalną nadpodażą wieprzowiny. Sama Unia Europejska osiąga obecnie poziom około 115 proc. samowystarczalności. Jednocześnie ponosi wyraźnie wyższe koszty produkcji niż inni globalni liderzy w produkcji trzody chlewnej, tacy jak Brazylia czy USA. Dodatkowo Chiny, które do niedawna stanowiły ogromny rynek zbytu, odbudowały własną produkcję wieprzowiny, przez co możliwości eksportu na tamtejszy rynek są mocno ograniczone. Wprawdzie istnieje kilka perspektywicznych kierunków eksportowych, takich jak Japonia, Korea Południowa czy Filipiny, jednak nie są one w stanie zrównoważyć globalnej nadpodaży wieprzowiny. Wszystko to przekłada się na sytuację polskiej branży. Dodatkowym problemem pozostaje obecny w Polsce afrykański pomór świń, który zamyka naszym eksporterom dostęp do części najbardziej intratnych rynków zbytu.

Polski sektor wieprzowiny znajduje się obecnie w fazie głębokich zmian strukturalnych. Tradycyjny model produkcji, oparty na gospodarstwach utrzymujących po kilkadziesiąt sztuk trzody, stopniowo odchodzi do lamusa na rzecz profesjonalizacji i zwiększania skali działalności. Obecnie średnie stado trzody chlewnej w Polsce liczy około 230 sztuk. To kilkukrotnie więcej niż przed dwoma dekadami, jednak wciąż znacznie mniej niż w krajach Europy Zachodniej. Dla porównania, w Niemczech wskaźnik ten wynosi około 1400 sztuk, a w Danii aż około 5000. W najbliższych latach trend ten prawdopodobnie się utrzyma. Warto jednak zaznaczyć, że niepewna sytuacja ekonomiczna oraz bariery społeczno-administracyjne nie pozwalają w pełni wykorzystać potencjału rozwojowego polskich producentów.

Polskie drobiarstwo ma coraz większą konkurencję

W odróżnieniu od sektora trzody chlewnej, który od wielu lat zmaga się z cyklicznymi załamaniami, polskie drobiarstwo jest obecnie liderem w Unii Europejskiej. Nasz kraj odpowiada za ponad 20 proc. całej unijnej produkcji mięsa drobiowego. Nie oznacza to jednak, że branża nie mierzy się z poważnymi wyzwaniami. W ostatnim czasie również Unia Europejska boryka się z problemem nadpodaży. Według prognoz PKO BP do końca roku produkcja mięsa drobiowego wzrośnie o około 3,4 proc., a w 2027 roku o kolejne 2 proc. Wprawdzie Polska konsekwentnie rozwija eksport, który w pierwszej połowie roku wzrósł o około 2,7 proc. rok do roku, jednak na rynku coraz wyraźniej odczuwalna jest presja konkurencyjna. Jednym z jej źródeł jest choćby wejście w życie umowy UE-Mercosur. Nie bez znaczenia pozostaje również rozwój chińskiego sektora drobiarskiego. Kraj ten zwiększył w 2026 roku eksport o ponad 50 proc.

Wszystko to sprawia, że mimo nowoczesnej infrastruktury i dużej skali produkcji również polscy drobiarze nie mogą ze spokojem patrzeć w przyszłość. Konkurencja na globalnym rynku stale rośnie, a podobnie jak w przypadku wieprzowiny koszty produkcji w Unii Europejskiej są wyraźnie wyższe niż te, z którymi mierzą się hodowcy w Brazylii czy Chinach. Już teraz prognozy nie napawają optymizmem. Wspomniana analiza ekonomistów PKO BP wskazuje, że na koniec roku ceny żywca drobiowego mogą być nawet o 10 proc. niższe niż rok wcześniej.

Biogazownie potrzebują substratu z hodowli zwierzęcej

Rozwój biogazowni rolniczych w Polsce jest ściśle związany z dostępnością gnojowicy i obornika. To właśnie gospodarstwa prowadzące produkcję zwierzęcą mogą zapewnić instalacjom stabilne dostawy surowca przez cały rok. Jednak zapotrzebowanie na pozostałości po produkcji hodowlanej jest ogromne – biogazownia o mocy 1 MW, zasilana głównie gnojowicą i obornikiem, może według modelowych wyliczeń potrzebować ponad 82 tys. ton substratów rocznie. Gnojowica pozostaje więc jednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła na wsi. Według danych KOWR w 2025 r. odpowiadała za 16,59 proc. masy wszystkich substratów zużytych przez biogazownie rolnicze.

Ile gnojowicy i obornika potrzebuje biogazownia? Instalacja o mocy 100 kW, wykorzystująca mieszankę 70 proc. gnojowicy bydlęcej i 30 proc. obornika, potrzebuje około 8,3 tys. ton surowca rocznie. W przypadku biogazowni o mocy 500 kW zapotrzebowanie wzrasta do 41,4 tys. ton, a przy mocy 1 MW osiąga 82,7 tys. ton. Są to wartości modelowe, przy założeniu 8000 godzin pracy rocznie, zależne od jakości substratów i parametrów pracy instalacji.

Największym wyzwaniem jest jednak logistyka i zapewnienie ciągłego transportu substratu do biogazowni. Gnojowica zawiera zazwyczaj około 90 proc. wody, dlatego przewożenie jej na duże odległości szybko podnosi koszty produkcji energii. Biogazownia o mocy 500 kW przy pracy z pełną mocą przez całą dobę wymaga około 124 ton mieszanki gnojowicy i obornika. Jeśli cały surowiec pochodzi z zewnątrz, oznacza to około pięciu transportów ciężarowych po 25 ton. Dlatego szczególnie korzystne są inwestycje w biogazownie rolnicze lokalizowane bezpośrednio przy dużych fermach bydła i trzody chlewnej lub w pobliżu kilku gospodarstw hodowlanych.

Gnojowica, powstająca codziennie w gospodarstwach hodowlanych, może więc stanowić podstawowy surowiec zapewniający regularne zasilanie biogazowni. Z kolei obornik i inne substraty o większej zawartości materii organicznej pozwalają zwiększyć ilość energii uzyskiwanej z mieszanki. Wykorzystanie odchodów zwierzęcych pozwala jednocześnie produkować energię elektryczną i ciepło oraz zagospodarować nawozy naturalne.

O opłacalności biogazowni decyduje więc nie tylko jej moc, ale przede wszystkim dostęp do odpowiedniej ilości substratów, ich jakość oraz odległość od miejsca pozyskiwania surowca