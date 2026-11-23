Materiał powstał we współpracy z Polskim Systemem Kaucyjnym S.A.

Polski system kaucyjny działa w modelu wielooperatorskim. Jakie znaczenie dla jego efektywności ma współpraca pomiędzy operatorami, szczególnie w zakresie logistyki, wymiany danych i wzajemnych rozliczeń? Co jest niezbędne, aby konkurencja przekładała się na optymalizację kosztów całego systemu?

Model wielooperatorski daje każdemu operatorowi prawo do własnej strategii biznesowej. Jeden może konkurować lepszą logistyką, inny technologią, jeszcze inny atrakcyjniejszym wynagrodzeniem dla punktów zbiórki. Rozumiem to doskonale. Jeżeli operator chce pozyskiwać kolejne sklepy, oferując im wysokie handling fee, to jest jego decyzja. Powinien jednak ponosić ekonomiczne konsekwencje tej decyzji, zamiast oczekiwać, że jej koszty sfinansują pozostali uczestnicy rynku w tak zwanym clearing fee.

To właśnie tutaj trzeba zdecydowanie rozdzielić handling fee i clearing fee. Pierwsze jest elementem indywidualnej umowy operatora z punktem zbiórki. Drugie służy rozliczeniom pomiędzy operatorami. Rozliczenie powinno obejmować rzeczywiście wykonane, racjonalnie wycenione usługi. Nie może natomiast stawać się automatycznym mechanizmem refundowania każdej stawki, którą jeden z operatorów zdecydował się zaoferować w ramach ekspansji swojej sieci.

Wyobraźmy sobie, że ktoś przyjmuje strategię szybkiego zdobywania punktów zbiórki, oferując stawki wyższe niż wynikałoby to z kosztu ich obsługi. Może taką ofertę złożyć i sfinansować ją w ramach swojego modelu biznesowego. Nie powinien jednak przenosić wynikającej z niej nadwyżki na innego operatora poprzez wygórowaną opłatę międzyoperatorską. W przeciwnym razie jeden podmiot podejmuje decyzję handlową, a rachunek trafia do innych operatorów, producentów, a ostatecznie – poprzez presję na ceny – również do konsumentów. To nie jest konkurencja efektywnością. To przerzucanie kosztów własnej strategii na pozostałych uczestników systemu.

Nie twierdzę, że konkretna wysoka stawka jest z definicji nieuzasadniona. Warunki obsługi punktów zbiórki są różne i trzeba uwzględniać rzeczywisty zakres usług. Potrzebujemy jednak wspólnej, weryfikowalnej metodologii rozliczeń, opartej na danych, kosztach netto i jasno zdefiniowanych czynnościach. Nie wymaga to ujawniania każdej umowy handlowej. Wymaga natomiast odpowiedzi na podstawowe pytanie: za co dokładnie płaci inny operator i dlaczego taka opłata jest uzasadniona? Poufność kontraktów nie może oznaczać nieprzejrzystości całego mechanizmu.

Ta sama zasada dotyczy logistyki, infrastruktury i systemów IT. Jeżeli równoległe procesy mnożą przejazdy, przeładunki czy koszty obsługi danych, nie możemy uznawać ich automatycznie za konieczny koszt funkcjonowania systemu. Konkurencja powinna skłaniać do usuwania takich nieefektywności, a współpraca i wspólne standardy muszą pozwalać mierzyć je w skali całego rynku.

System kaucyjny ma realizować cele środowiskowe Polski i służyć społeczeństwu. Uczestnicy rynku mają prawo do wynagrodzenia za wykonane usługi, ale sam system nie może stać się narzędziem zarabiania jednych podmiotów kosztem innych, bez związku z rzeczywistą efektywnością. Nie możemy budować przewagi konkurencyjnej na wydatkach, za które rachunek wystawia się komuś innemu. To zasada, której powinniśmy bronić przy ustalaniu reguł współpracy międzyoperatorskiej.

Jak mierzyć rzeczywistą efektywność ekonomiczną systemu kaucyjnego? Jakie znaczenie mają w tej ocenie koszt obsługi pojedynczego opakowania, poziom zbiórki, jakość odzyskiwanego surowca oraz dostępność systemu dla konsumentów? Jakie wskaźniki powinny decydować o ocenie jego funkcjonowania?

Nie powinniśmy oceniać systemu kaucyjnego wyłącznie na podstawie liczby zebranych butelek i puszek. Wysoki poziom zbiórki jest jednym z jego podstawowych celów, ale sam w sobie nie mówi nam jeszcze, czy system działa efektywnie.

Moim zdaniem potrzebujemy spojrzenia na trzy wzajemnie powiązane obszary: efekt środowiskowy, dostępność systemu dla konsumentów oraz koszty jego funkcjonowania.

Pierwszym wskaźnikiem powinien być oczywiście poziom zbiórki, ale zestawiony z jakością odzyskiwanego materiału. Z perspektywy gospodarki o obiegu zamkniętym istotne jest nie tylko to, ile opakowań wraca do systemu, lecz także ile wartościowego surowca można z nich rzeczywiście odzyskać i ponownie wykorzystać. Materiał o odpowiedniej jakości ma większe znaczenie dla budowania zamkniętego obiegu surowców niż sama liczba zebranych opakowań.

Drugim obszarem jest efektywność kosztowa. Jednym z jej podstawowych mierników powinien być całkowity koszt obsługi pojedynczego opakowania, uwzględniający kolejne etapy jego zbiórki i zagospodarowania. Warto przy tym analizować strukturę tych kosztów, aby wiedzieć, które procesy wymagają usprawnienia.

Trzecim elementem pozostaje wygoda konsumenta. System musi być powszechnie dostępny, prosty w obsłudze i niezawodny. Nawet bardzo efektywna kosztowo infrastruktura nie spełni swojego zadania, jeśli zwrot opakowań będzie dla konsumentów zbyt trudny.

Dopiero połączenie tych wskaźników daje pełniejszy obraz skuteczności systemu. Szczególnie teraz, kiedy wciąż gromadzimy dane z jego pierwszego pełnego okresu funkcjonowania, ważne jest wypracowanie spójnych zasad pomiaru. Pozwolą nam one nie tylko oceniać osiągane rezultaty, ale również identyfikować obszary, w których możliwa jest dalsza poprawa.

W modelu wielooperatorskim opakowania trafiają również do punktów zbiórki obsługiwanych przez operatorów innych niż ci, którzy reprezentują ich producentów. Jak powinny wyglądać zasady rozliczeń pomiędzy operatorami, aby odzwierciedlały rzeczywiste koszty wykonywanych usług? Jaką rolę odgrywają tutaj przejrzystość i możliwość weryfikacji stawek?

Rozliczenia międzyoperatorskie są jednym z kluczowych mechanizmów funkcjonowania polskiego systemu kaucyjnego.

W tym modelu kluczowe jest zachowanie nadrzędnej zasady, która powinna wyznaczać sposób budowania sieci zbiórki przez operatorów systemu kaucyjnego. Podstawowym celem każdego operatora jest zapewnienie reprezentowanym przez siebie wprowadzającym realizacji wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki, a w konsekwencji osiągnięcie celów środowiskowych systemu.

Jeżeli masa opakowań zebranych w ramach własnego systemu okaże się niewystarczająca do osiągnięcia wymaganych poziomów, brakująca masa musi zostać uzupełniona w ramach współpracy z innymi operatorami. Dlatego niezbędnym elementem funkcjonowania systemu jest sprawny, przejrzysty i efektywny mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich, który umożliwia rozliczenie masy zebranej pomiędzy systemami.

Najważniejsze jest jednak to, aby podstawą kalkulacji były koszty rzeczywiste, uzasadnione i niezbędne do wykonania danej usługi, a stosowane zasady umożliwiały ich weryfikację. Jeżeli określony koszt jest rozliczany pomiędzy operatorami, powinniśmy wiedzieć, z jakich czynności wynika, jakie są podstawy jego naliczenia i czy nie dochodzi do niepotrzebnego powielania obciążeń.

Nie chodzi o narzucanie wszystkim identycznych modeli biznesowych. Chodzi o wypracowanie czytelnych zasad, które pozwolą odróżnić uzasadnione koszty operacyjne od wydatków niewynikających bezpośrednio z efektywnego wykonywania usług.

W mojej ocenie przejrzystość rozliczeń, wspólne standardy wymiany danych i możliwość weryfikacji podstaw naliczania opłat powinny stanowić fundament współpracy operatorów. To ważne nie tylko dla samych podmiotów prowadzących systemy, ale również dla producentów, którzy ostatecznie finansują ich funkcjonowanie.

Im bardziej przewidywalne i zrozumiałe będą te mechanizmy, tym łatwiej będzie zarządzać kosztami w całym systemie. W dłuższej perspektywie przełoży się to na jego stabilność finansową i efektywność.

Spójrzmy na rok 2035. Jak powinien wyglądać dojrzały, efektywny ekonomicznie system kaucyjny w Polsce? Co powinno zmienić się w najbliższych latach, aby jego dalszy rozwój oznaczał nie tylko wysokie poziomy zbiórki, ale także racjonalizację i większą przewidywalność kosztów, wysoką jakość odzyskiwanego surowca oraz realne korzyści dla rynku napojów i konsumentów?

Chciałabym, aby w 2035 roku system kaucyjny był dla Polaków czymś równie naturalnym jak codzienne zakupy. Zwrot opakowań powinien być prosty, powszechnie dostępny. Cała złożoność organizacyjna i finansowa systemu powinna pozostawać po stronie podmiotów, które nim zarządzają.

Z perspektywy gospodarczej dojrzały system powinien przede wszystkim zapewniać producentom stabilność i przewidywalność kosztów. Osiąganie wysokich poziomów zbiórki nie może oznaczać niekontrolowanego wzrostu obciążeń finansowych. Potrzebujemy mechanizmów, które pozwolą racjonalnie planować wydatki, porównywać efektywność poszczególnych procesów i stale je usprawniać.

Widzę tutaj ogromną rolę technologii, automatyzacji i współpracy pomiędzy uczestnikami rynku. Lepsze wykorzystanie danych, efektywniejsza logistyka i przejrzyste zasady rozliczeń powinny sprzyjać ograniczaniu kosztów jednostkowych, choć ich rzeczywisty poziom zawsze będzie zależał od warunków operacyjnych i skali systemu.

Nie możemy też zapominać o podstawowym celu środowiskowym. W 2035 roku chciałabym widzieć system, który nie tylko zbiera zdecydowaną większość opakowań, ale dostarcza wysokiej jakości surowiec, możliwy do ponownego wykorzystania w kolejnych cyklach produkcyjnych. To szczególnie ważne dla rynku napojów, który potrzebuje dostępu do wartościowych surowców wtórnych.

Miarą dojrzałości systemu nie powinna być wyłącznie liczba zebranych opakowań, ale zdolność do utrzymywania wysokiej skuteczności środowiskowej przy racjonalnych, przejrzystych i stabilnych kosztach. Jeżeli uda nam się połączyć te elementy z wygodą konsumentów i dobrą współpracą całego rynku, system kaucyjny stanie się trwałym i efektywnym elementem polskiej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Materiał powstał we współpracy z Polskim Systemem Kaucyjnym S.A.