Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy

Jakie znaczenie dla polskiej gospodarki ma przemysł spirytusowy? Jak zmiany w produkcji i konsumpcji alkoholu przekładają się na zatrudnienie, współpracę z innymi sektorami oraz dochody budżetu państwa?

Mimo zauważalnego spadku konsumpcji alkoholu na polskim rynku przemysł spirytusowy pozostaje stabilnym filarem krajowej gospodarki. Skala jego powiązań z innymi sektorami jest znaczna: z branżą związanych jest ponad 86 tys. miejsc pracy, z czego ok. 4,5 tys. przypada bezpośrednio na zakłady produkcyjne. Na każde miejsce pracy w przemyśle spirytusowym przypada ok. 18 kolejnych w handlu, gastronomii, transporcie, logistyce, rolnictwie i innych powiązanych sektorach.

Znaczenie branży widać również w relacjach z krajowymi dostawcami. Polscy rolnicy dostarczają do gorzelni ok. 1,6 mln t zbóż i blisko 40 tys. t ziemniaków rocznie. Wartość dodana generowana przez sektor i jego otoczenie wynosi łącznie blisko 28 mld zł.

Istotny jest także wkład do finansów publicznych. Branża generuje ok. 18,7 mld zł dochodów sektora finansów publicznych rocznie, w tym 10,4 mld zł z akcyzy. Choć napoje spirytusowe odpowiadają za niespełna 39 proc. konsumpcji alkoholu, przypada na nie ok. 75 proc. wpływów z akcyzy od napojów alkoholowych.

Dalszy spadek produkcji może jednak odbić się nie tylko na samych producentach, lecz także na ich dostawcach i zatrudnieniu w sektorach powiązanych. W dłuższej perspektywie skutki mogą być odczuwalne również w dochodach budżetu państwa.

Polacy piją mniej i zmieniają swoje preferencje. Jak te zmiany wpływają na rynek alkoholi mocnych i jak może on wyglądać za dziesięć lat?

Rynek alkoholi mocnych mierzy się dziś z dwoma zjawiskami: spadkiem konsumpcji i zmianą preferencji konsumentów. Dane Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom (KCPU) pokazują, że spożycie czystego alkoholu w Polsce zmniejszyło się z 9,8 l na osobę w 2019 r. do 8,3 l w 2025 r. W przypadku napojów spirytusowych spadek wyniósł w tym czasie z 3,7 do 3,2 l.

Zmienia się również podejście do samego picia. Według CBOS alkohol spożywa 73 proc. badanych, czyli o 8 pkt proc. mniej niż siedem lat wcześniej. To najniższy wynik w analizowanym przez ośrodek 30-leciu. Wśród deklarowanych powodów ograniczania konsumpcji są zainteresowanie zdrowym stylem życia i brak potrzeby sięgania po alkohol. Zmieniają się też preferencje dotyczące konkretnych kategorii: czystą wódkę wskazuje 13 proc. badanych, podczas gdy wino 32 proc., a piwo 30 proc.

Dane dotyczące rynku potwierdzają, że nie jest to wyłącznie zmiana deklaracji. W pierwszym półroczu 2026 r. produkcja sprzedana czystej wódki spadła o blisko 19 proc. rok do roku, a jej spożycie o ponad 20 proc. Spadki odnotowano również w innych kategoriach, m.in. w przypadku ginu, którego sprzedaż zmniejszyła się o 10 proc. Na rynek wpływają także rosnące ceny i polityka podatkowa.

W perspektywie 2035 r. spodziewamy się dalszych zmian w strukturze rynku. Część konsumentów będzie wybierać produkty lepiej odpowiadające ich aktualnym preferencjom, w tym napoje niskoalkoholowe i bezalkoholowe. Przykładem są napoje typu ready-to-drink (RTD): według NielsenIQ w 2025 r. wartość sprzedaży niskoalkoholowych RTD wzrosła o ponad 15 proc., a segment produktów 0,0 proc. zwiększył wartość o 13 proc. przy ponad 30-proc. wzroście wolumenu.

Rozwój tych kategorii nie rekompensuje, jak na razie, spadków w tradycyjnych segmentach, szczególnie na rynku czystej wódki. Dla producentów oznacza to konieczność dostosowania oferty do zmieniającego się popytu, przy jednoczesnym mierzeniu się z kurczącym się rynkiem.

Jak obecna polityka akcyzowa wpływa na producentów i wpływy do budżetu? Jak znaleźć równowagę między celami fiskalnymi, zdrowotnymi i gospodarczymi?

Polityka akcyzowa powinna uwzględniać nie tylko wysokość stawek podatkowych, ale również ich wpływ na wielkość legalnego rynku i dochody budżetu państwa. Dane z ostatnich lat pokazują, że wzrost akcyzy nie musi automatycznie oznaczać wzrostu wpływów z tego podatku. Od stycznia do maja 2026 r. wpływy z akcyzy od napojów spirytusowych były o 13 proc. niższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Jeśli ten trend się utrzyma, według szacunków branży całoroczne wpływy mogą być o ponad 1 mld zł niższe niż w 2025 r. To sygnał, że oceniając skutki zmian podatkowych, należy brać pod uwagę nie tylko stawki akcyzy, lecz także sytuację rynkową i zachowania konsumentów.

Równie ważna jest przewidywalność przepisów. Rząd nie powinien wycofywać się z realizacji tzw. mapy akcyzowej, która przewidywała wysokość stawek do końca 2027 r. Dzięki niej producenci mogli planować produkcję i inwestycje w dłuższej perspektywie. Nagłe, skokowe zmiany stawek zwiększają niepewność po stronie przedsiębiorców i mogą pogłębiać różnicę między cenami produktów legalnych a alkoholem pochodzącym z nielegalnych źródeł. Wielokrotnie apelowaliśmy o dialog na temat kolejnej mapy. Rozmowy powinny objąć także zmianę modelu opodatkowania, tak aby wysokość akcyzy była powiązana z zawartością czystego alkoholu i rozłożona proporcjonalnie na wszystkie kategorie napojów alkoholowych. Obecnie wyroby spirytusowe są obciążone akcyzą około trzykrotnie wyższą niż piwo.

Jak duża jest dziś szara strefa na rynku alkoholu? Co napędza nielegalny obrót i jakie straty ponosi z tego tytułu państwo?

Skala nielegalnego obrotu alkoholem ma wymierne konsekwencje dla finansów publicznych. Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG) w latach 2023–2025 potencjalne straty budżetu państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy mogły wynieść łącznie 4,4 mld zł, w tym 1,8 mld zł w samym 2025 r. W ciągu dwóch lat nielegalnie wyprodukowano lub przemycono ok. 40 mln l czystego alkoholu.

Jednym z czynników sprzyjających szarej strefie jest różnica cen między produktami legalnymi a pochodzącymi z nielegalnych źródeł. W przypadku napojów spirytusowych podatki, w tym akcyza i VAT, stanowią ponad 70 proc. ceny butelki. To obciążenie wpływa na cenę końcową, a w konsekwencji może zwiększać przewagę cenową nielegalnych dostawców. Na rynku funkcjonują zarówno nielegalni producenci, jak i podmioty zajmujące się przemytem czy sprzedażą alkoholu niespełniającego norm jakościowych.

Z perspektywy branży znaczenie ma również tempo wzrostu cen. W latach 2020–2024 ceny alkoholi mocnych w Polsce wzrosły o 33,8 proc. wobec średnio 19,2 proc. w Unii Europejskiej. Akcyza na wyroby spirytusowe należy w Polsce do najwyższych w regionie i jest znacząco wyższa niż w Niemczech. Dlatego przy kształtowaniu polityki podatkowej warto brać pod uwagę nie tylko jej wpływ na legalną sprzedaż i wpływy budżetowe, lecz także różnice cenowe, które mogą zwiększać atrakcyjność nielegalnego rynku.

Sejm uchwalił przepisy przewidujące szereg zmian dotyczących promocji alkoholu, w tym w punktach sprzedaży. Jakie będą, zdaniem Związku, ich skutki ekonomiczne dla producentów, handlu i gastronomii?

Konsekwencje ograniczeń przewidzianych w nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi odczują nie tylko producenci, ale także wszystkie gałęzie rynku powiązane ze sprzedażą alkoholu. Zakaz promocji oznacza dla gastronomii konieczność usunięcia lub wymiany części wyposażenia oznaczonego logotypami producentów, co z kolei wiąże się z dodatkowymi kosztami dostosowania restauracji, barów i mniejszych punktów gastronomicznych. W handlu problemem będzie ograniczenie możliwości przekazywania pełnoletnim konsumentom informacji o legalnie sprzedawanych produktach. W przypadku wyrobów spirytusowych sklepy specjalistyczne i wydzielone stoiska są jedynymi miejscami, w których klient może uzyskać informacje o pochodzeniu, składzie, jakości czy sposobie produkcji. Dlatego postulowaliśmy oddzielenie tego typu informacji od reklamy mającej zachęcać do zakupu lub nadmiernego spożycia.

Jeśli zmiany przewidziane w ustawie wejdą w życie, ważne będzie zachowanie odpowiedniego okresu przejściowego, obejmującego również materiały i produkty już wprowadzone do obrotu, co najmniej do końca 2027 r.

Jak radzą sobie polscy producenci alkoholi mocnych na rynkach zagranicznych? Gdzie widzi pan największe szanse na rozwój w najbliższych latach?

Polskie wyroby spirytusowe od dekady zwiększają wartość sprzedaży zagranicznej średnio o 11 proc. rocznie. W 2025 r. eksport osiągnął 2,5 mld zł, a wódka, która utrzymuje pozycję najważniejszego produktu eksportowego branży, odpowiadała za blisko 900 mln zł. Najważniejszymi rynkami eksportowymi dla branży są Francja, USA, Węgry, Wielka Brytania i Niemcy.

Można przypuszczać, że producenci, dla których możliwość budowania pozycji na rynku krajowym, na którym presja regulacyjna będzie coraz silniejsza, w ciągu kolejnych dziesięciu lat będą rozwijać obecność na rynkach zagranicznych i pracować nad rozpoznawalnością swoich marek.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na potencjał polskiej wódki jako produktu o rozpoznawalnym pochodzeniu i oznaczeniu geograficznym. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research w 2025 r. 69 proc. respondentów oceniło polską wódkę jako produkt wysokiej jakości, a 65 proc. uznało ją za ważny produkt eksportowy.

Na rynku krajowym wzrost sprzedaży RTD oraz produktów 0,0 pokazuje, że producenci będą dostosowywać ofertę do nowego stylu konsumpcji, a przy kurczącym się rynku możliwość konkurowania jakością, pochodzeniem i marką będzie dla nich coraz ważniejsza, choć rosnące ceny mogą stać na drodze rozwoju nawet kategorii premium.

Jakie są trzy obszary polityki państwa, które powinny się zmienić, by polscy producenci alkoholi mocnych mogli być konkurencyjni w kolejnej dekadzie?

Jeśli miałbym wskazać trzy obszary, to po pierwsze, potrzebna nam przewidywalna polityka podatkowa, w tym realizacja mapy akcyzowej bez nagłych i skokowych podwyżek oraz odpowiednio długie vacatio legis. Po drugie, oczekujemy jasnych i proporcjonalnych regulacji, które pozwalają realizować cele zdrowotne, ale nie ograniczają legalnego rynku. Po trzecie, liczymy na wsparcie konkurencyjności polskich produktów za granicą, w tym promocji eksportu i wykorzystanie potencjału polskiej wódki.

Materiał powstał we współpracy ze Związkiem Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy