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Maciej Kawalski. Reżyser z dyplomem lekarza

Ktoś napisał, że czeka nas „lalkomania". Podoba mi się to, bo czasem słyszę też pytanie: skoro już Wojciech Has i Ryszard Ber nakręcili dwie „Lalki”, to po co kolejna wersja? Ale to, do czego się nie wraca i czego się nie redefiniuje, umiera. Jak łacina – mówi Maciej Kawalski, reżyser.

Publikacja: 05.09.2026 16:07

Kamila Urzędowska (Łęcka) i Marcin Dorociński (Wokulski) w filmie Macieja Kawalskiego.„Lalka” w kina

Kamila Urzędowska (Łęcka) i Marcin Dorociński (Wokulski) w filmie Macieja Kawalskiego.„Lalka” w kinach od 30 września

Foto: KINO ŚWIAT

Barbara Hollender

Jak się pan czuje przed premierą „Lalki”?

Czuję ogromną radość i wdzięczność. To zwieńczenie prawie trzech lat pracy, przy której przewinęło się kilka tysięcy ludzi. Te trzy lata to jednocześnie dużo i mało. Czas pędził niesamowicie. A teraz film, który wyśniliśmy, oddajemy widzom. I od tej chwili nie należy już do nas.

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