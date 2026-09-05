Maciej Kawalski. Reżyser z dyplomem lekarza

Ktoś napisał, że czeka nas „lalkomania". Podoba mi się to, bo czasem słyszę też pytanie: skoro już Wojciech Has i Ryszard Ber nakręcili dwie „Lalki”, to po co kolejna wersja? Ale to, do czego się nie wraca i czego się nie redefiniuje, umiera. Jak łacina – mówi Maciej Kawalski, reżyser.

