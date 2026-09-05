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Bogusław Chrabota: Wybory 2027 są „o wszystko” dla paru polityków. Ale nie dla Polski

Partie szykują się do wyborów w 2027 r., tłumacząc, że to polityczna „gra o wszystko”. Dla niektórych formacji i liderów pewnie tak, choć nie dla Polski jako takiej.

Publikacja: 05.09.2026 11:51

Wybory parlamentarne 2023. Zniszczone plakaty wyborcze w powyborczy poniedziałek na ulicach Rzeszowa

Wybory parlamentarne 2023. Zniszczone plakaty wyborcze w powyborczy poniedziałek na ulicach Rzeszowa.

Foto: PAP/Darek Delmanowicz

Bogusław Chrabota

Kiedy to się zaczęło? Historycy sięgną głęboko, do czasów tuż po wojnie, chociaż wyborcza „gra o wszystko” wydarzała się także w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Za moich czasów do takiej masywnej, systemowej konfrontacji doszło w 1989 r. Czerwcowe wybory to była realna konfrontacja nie tylko wizji państwa, ale wybór między niepodległością i statusem sowieckiego satelity, między demokracją i autorytaryzmem, między systemem „dyktatury proletariatu” a rządami parlamentarno-gabinetowymi. Tak, mam świadomość, że od tamtych czasów minęły prawie cztery dekady nowej normalności i kontury tamtych wypadków zatarł czas, ale – wbrew tym, którzy wolą nie pamiętać, albo relatywizują tamte wybory – uważam, że były otwarciem drzwi współczesności. Trudnej, czasem bolesnej, ale – to jej wyjątkowy atrybut – suwerennej.

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