Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

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Przyjęcia na zabiegi pod lupą NFZ

Zgodnie z dokumentem centralnie monitorowany ma być harmonogram przyjęć na 15 zabiegów szpitalnych:

koronarografia;

wszczepienie oraz wymiana rozrusznika jednojamowego oraz dwujamowego;

implantacja wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu;

wszczepienie oraz wymiana stymulatora nerwu błędnego;

artroskopia lecznicza stawu kolanowego;

artroskopowa rekonstrukcja więzadeł krzyżowych;

plastyka więzadeł pobocznych kolana;

usunięcie migdałków;

zabiegi na przegrodzie nosowej;

termolezja;

operacyjne leczenie zespołu cieśni nadgarstka;

operacja przepukliny pachwinowej;

operacja usunięcia żylaków kończyny dolnej oraz operacja palucha koślawego.

O te świadczenia zostanie rozszerzona aplikacja Kolejki Centralne (AP KOLCE). To narzędzie Narodowego Funduszu Zdrowia do elektronicznego rejestrowania i prowadzenia list oczekujących w skali kraju. Dostęp do niego mają świadczeniodawcy, czyli szpitale i przychodnie. Teraz harmonogramy przyjęć na powyższe zabiegi placówki prowadzą we własnych systemach informatycznych.

Pacjent dostanie SMS-a z NFZ

W uzasadnieniu napisano, że prowadzenie harmonogramów przyjęć w aplikacji AP KOLCE zapewnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dostęp do aktualnych danych dotyczących czasów oczekiwania oraz liczby osób oczekujących na takie świadczenie w skali kraju. Dzięki temu NFZ uzyska możliwość bieżącego monitorowania prawidłowości prowadzenia list oczekujących, prowadzenia szczegółowych analiz czasów oczekiwania oraz eliminowanie przypadków wielokrotnych zapisów tej samej osoby na to samo świadczenie.

Dla pacjentów oznacza to, że będą otrzymywali od Narodowego Funduszu Zdrowia SMS-y przypominające o wyznaczonym terminie zabiegu.

Natomiast 10 kolejnych procedur ma być objętych obowiązkiem prowadzenia przez podmioty medyczne odrębnych harmonogramów. Chodzi m.in. o endoskopię jelit, trzustki, przełyku i żołądka, wszczepienie implantów do kręgosłupa czy wycięcie pęcherzyka żółciowego.

Regulacja dotyczy też personelu medycznego. W rejestrze ma być podawany numer PESEL osoby udzielającej świadczenia, obok identyfikatora związanego z wykonywanym przez nią zawodem, „co pozwoli na jej jednoznaczną identyfikację i uniknięcie sytuacji sprawozdawania udzielania świadczeń przez tę samą osobę w tym samym czasie u różnych świadczeniodawców” – napisano w uzasadnieniu.

Rozporządzenie weszło w życie w sobotę z wyjątkami. Wśród nich jest m.in. termin, od którego mają być przekazywane do NFZ dane identyfikujące osoby wykonujące zawody medyczne przekazywane do NFZ. Ta część przepisów wejdzie w życie 1 listopada 2026 r.

Od 1 października 2026 r. ma zostać poszerzona aplikacja AP KOLCE o wymienione w rozporządzeniu 15 zabiegów szpitalnych, a od 1 stycznia 2027 r. placówki medyczne będą zobowiązane prowadzić swoje odrębne harmonogramy przyjęć m.in. na endoskopię jelit czy wycięcie pęcherzyka żółciowego.

Rozporządzenie stanowi część pakietu zmian zapowiadanych przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę 8 lipca, w związku z ujawnianymi nieprawidłowościami w ochronie zdrowia.