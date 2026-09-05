Rezolucja, zainicjowana przez Togo i poparta przez kraje członkowskie Unii Afrykańskiej, została przyjęta 164 głosami „za” przy tylko jednym sprzeciwie – Stanów Zjednoczonych. Sześć państw – Estonia, Gruzja, Litwa, Mołdawia, Serbia i Ukraina – wstrzymało się od głosu.

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ONZ zachęca w rezolucji kraje i instytucje świata, by zastąpiły tradycyjną mapę Merkatora, powszechnie stosowaną od XVI w., nową mapą, zdaniem geografów wierniej odzwierciedlającą rozmiary państw i kontynentów.

Gerardus Merkator narysował mapę w 1569 r. Świat wciąż jej używa

Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w 1569 r. flamandzki matematyk Gerardus Merkator. Specyfika tego odwzorowania polega przede wszystkim na tym, iż regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż w rzeczywistości, a leżące najbliżej biegunów wyglądają na dużo większe. Na tej mapie Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.

Alternatywą jest tzw. odwzorowanie walcowe równopowierzchniowe, popularnie zwane mapą Galla-Petersa od nazwisk Szkota Jamesa Galla i Niemca Arno Petersa. Znacznie bardziej oddaje ono to, że – jak podkreślono we wniosku złożonym przez Togo – w terytorium Afryki można by wpisać „całe Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonię, Meksyk i znaczną część Europy, a i tak pozostałoby jeszcze sporo wolnego miejsca”.

Piątkowa rezolucja nie zakazuje używania mapy Merkatora, a jedynie zachęca do posługiwania się wierniejszą wersją. „Mapy kształtują nasze postrzeganie świata. Są wskazówką w edukacji, karmią wyobraźnię i wpływają na zbiorowe wyobrażenia” – zacytowało ONZ słowa szefa dyplomacji Togo Roberta Dusseya.

Stany Zjednoczone, odrzucając rezolucję, podkreśliły, że promuje ona konkretny „program polityczny” i odwraca uwagę od „rzeczywistych problemów międzynarodowego pokoju, dobrobytu i dobrych stosunków”.

Kraje afrykańskie doprowadziły do przełomowej rezolucji ONZ ws. map świata

Rezolucje ONZ nie mają mocy wykonawczej, ale jeśli głosowany wniosek poprze większość, może to doprowadzić do aktualizacji programów nauczania i stosowanych technologii.

Zdaniem geografów mapa Merkatora jest pożyteczna jedynie w nawigacji. – Poza tym bardzo wąskim zastosowaniem posługiwanie się nią nie ma sensu – ocenił prof. geografii Uniwersytetu Syracuse Mark Monmonier, cytowany przez agencję Reutera.

Rząd Togo zapowiedział już, że w pierwszym kwartale przyszłego roku chce zorganizować we współpracy z UNESCO, Unią Afrykańską oraz firmami technologicznymi konferencję, której celem będzie nakreślenie planu wdrożenia rezolucji.