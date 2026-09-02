Nowe przepisy – jak przypomina serwis – zakładają przede wszystkim, że posiłek w szpitalu stanowi element procesu leczenia. W efekcie dieta ma być dostosowana do stanu zdrowia pacjenta i jego potrzeb żywieniowych. Zgodnie z przepisami możliwe ma być, pod pewnymi warunkami, także uwzględnianie preferencji chorego wynikających np. z wyznawanej przez niego religii.

Reklama Reklama

Od 1 września nowe zasady żywienia w szpitalach w całej Polsce

Nowe standardy żywienia pacjentów zdecydowanie wzmacniają rolę dietetyków, którzy mają odpowiadać za sporządzanie jadłospisów. Te natomiast przygotowywane mają być z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem. Muszą też zawierać informację o wartości energetycznej i odżywczej. Nie może też zabraknąć danych o alergenach czy sposobie przygotowania potraw.

Zgodnie z nowymi zasadami szpitale muszą kontrolować jakość posiłków. Ocenie podlegać ma m.in. ich świeżość, temperatura, konsystencja, wygląd i zapach. Dodatkowo placówki mają obowiązek przynajmniej raz w roku przeprowadzać badania laboratoryjne posiłków, które mają pokazać, czy ich rzeczywista wartość odżywcza odpowiada deklaracjom szpitala.

Od 1 września zmieniły się standardy żywienia w szpitalach. Pacjenci zyskali nowe prawa

Placówki zobowiązane są ponadto do prowadzenia na swoich stronach internetowych zakładki „Żywienie dla zdrowia”. To tam zamieszczać muszą aktualne jadłospisy, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych dotyczących jakości żywienia oraz materiały edukacyjne.

Nowe standardy żywienia przewidują możliwość wyrażenia przez pacjentów, także anonimowo, opinii o posiłkach oraz uwag dotyczących żywienia.

Czytaj więcej: Koniec taryfy ulgowej dla szpitali. Od 1 września nowe zasady żywienia w całej Polsce