W innym dekrecie Zełenski odwołał ze stanowiska dotychczasowego dowódcę wojsk lądowych Hennadija Szapowałowa, który został mianowany na to stanowisko w czerwcu 2025 r.

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Kim jest nowy dowódca wojsk lądowych Ukrainy

Światosław Zajic wywodzi się z Wojsk Desantowo-Szturmowych. W 2014 r. dowodził kompanią rozpoznawczą 25. Brygady Powietrznodesantowej podczas działań na Krymie, nielegalnie anektowanym wówczas przez Rosję. Po zablokowaniu jego jednostki przez wojska rosyjskie, Zajic ewakuował żołnierzy tej formacji na kontynentalną część Ukrainy.

Później pełnił funkcję szefa sztabu – zastępcy dowódcy 8. Korpusu Wojsk Desantowo-Szturmowych.

W kwietniu 2026 r. Zajic objął dowództwo 20. Korpusu Armijnego, a w maju Zełenski nadał mu stopień generała brygady. Jako dowódca korpusu Zajic zwracał uwagę m.in. na potrzebę cyfryzacji dowodzenia oraz wykorzystania na szerszą skalę systemów bezzałogowych.

Do czerwca 2025 roku dowódcą wojsk lądowych Ukrainy był obecny naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy

Od listopada 2024 r. do czerwca 2025 r. dowódcą wojsk lądowych był gen. Mychajło Drapaty. W czerwcu 2025 r. Drapaty został dowódcą Sił Połączonych, a 21 lipca 2026 r. objął stanowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy po odwołaniu gen. Ołeksandra Syrskiego.