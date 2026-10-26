Walter Koenig, amerykański aktor, który zdobył popularność dzięki roli Pavla Chekova w oryginalnym serialu „Star Trek”, zmarł w wieku 90 lat. Informację o jego śmierci potwierdził agent aktora.

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Koenig dołączył do obsady w drugim sezonie serialu, w 1967 roku, i występował w nim aż do zakończenia emisji w 1969 roku. Później powracał do roli młodego, pełnego zapału rosyjskiego oficera pokładowego w sześciu filmach kinowych z oryginalną obsadą, realizowanych w latach 1979–1991. Napisał również scenariusz jednego z odcinków animowanego spin-offu serii.

Pavel Chekov, czyli Rosjanin na pokładzie „Enterprise”

Chekov, rozpoznawalny między innymi dzięki charakterystycznej fryzurze, był jednym z członków załogi statku kosmicznego „Enterprise”. Jego postać często żartobliwie przypisywała Rosji wynalezienie rozmaitych rzeczy. Bohater pojawił się w serialu, którego akcja rozgrywała się w wyobrażonej przyszłości, w czasach zimnej wojny i rywalizacji kosmicznej między USA a Związkiem Radzieckim. Wizja „Star Treka” zakładała współpracę narodów, a rosyjskie pochodzenie Chekova wpisywało się w ten przekaz.

Postać miała również przyciągnąć młodszych widzów. Studio promujące serial przedstawiało jej wprowadzenie jako odpowiedź na krytykę opublikowaną w „Prawdzie”, głównym dzienniku Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, dotyczącą braku rosyjskiego bohatera. Koenig później kwestionował jednak tę wersję wydarzeń.

Jak przypominał magazyn „The Hollywood Reporter”, aktor mówił kiedyś, że zadaniem Chekova było zarysowanie fabuły, którą następnie rozwijali doktor McCoy, Spock i kapitan Kirk. W filmach rola bohatera była bardziej znacząca. Za występy w „Star Trek II: Gniew Khana” z 1982 roku oraz „Star Trek IV: Powrót na Ziemię” z 1986 roku Koenig otrzymał nominacje do nagród przyznawanych przez Akademię Science Fiction, Fantasy i Horroru.

Pojawił się także w filmie „Star Trek: Pokolenia” z 1994 roku, choć był to już przede wszystkim film z udziałem nowej generacji bohaterów. W 2023 roku użyczył głosu prezydentowi Antonowi Chekovowi w serialu „Star Trek: Picard”.

Potomek litewskich emigrantów

Walter Koenig urodził się w Chicago, a dorastał na Manhattanie. Był synem litewskich imigrantów. Kształcił się w nowojorskiej Neighborhood Playhouse School of the Theatre, gdzie uczyli się również między innymi James Caan, Christopher Lloyd i Dabney Coleman.

W 1965 roku poślubił Judy Levitt, która wystąpiła z nim w trzech filmach z serii „Star Trek” oraz w „Babylon 5”. Byli małżeństwem aż do jej śmierci w 2022 roku. Ich syn Andrew Koenig, aktor znany z roli Richarda „Bonera” Stabone’a w sitcomie „Growing Pains”, zmarł śmiercią samobójczą w 2010 roku w wieku 41 lat.

Walter Koenig zmarł w niedzielę w Los Angeles. Pozostawił córkę Danielle Koenig, aktorkę i scenarzystkę, która pracowała między innymi przy animowanym serialu „Star kontra siły zła”.