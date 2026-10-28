Polska przyszłości: między ambicją, technologią a bezpieczeństwem

Jak będzie wyglądać Polska w perspektywie najbliższych dekad? To pytanie było osią debaty, w której udział wzięli przedstawiciele świata nauki, biznesu oraz samorządu. Wizje przyszłości dotyczyły gospodarki, cyfryzacji, demografii i edukacji. Wniosek – kluczem do sukcesu kraju jest mądre zarządzanie zmianą, silne partnerstwo i człowiek postawiony w centrum technologicznej rewolucji.

