Poszerzyć bazę surowcową i zwiększyć przesył Baltic Pipe. Orlen przedstawia plany

Sukcesywnie powiększamy nasze możliwości wydobywcze gazu w Norwegii, a gazociąg Baltic Pipe, którym przesyłamy norweski gaz do Polski ma możliwość zwiększenia przesyłu o dodatkowe 2 mld m sześc. gazu – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Wiesław Prugar, wiceprezes Orlenu ds. upstream. Wiceprezes mówi także o pozostałych filarach naszego bezpieczeństwa, a więc wydobyciu w kraju i w Norwegii.

