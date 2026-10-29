Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

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Dostęp do internetowych serwisów społecznościowych dopiero po ukończeniu 15 lat, nowe zasady weryfikacji wieku użytkowników i większa odpowiedzialność platform za przestrzeganie ograniczeń – takie są główne założenia projektu ustawy, który trafił do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Nad przepisami pracują wspólnie Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rząd planuje przyjąć projekt w pierwszym kwartale 2027 roku.

Minimalny wiek dostępu do serwisów społecznościowych w Polsce ma wynosić 15 lat

Zgodnie z założeniami opublikowanymi w wykazie prac legislacyjnych rządu minimalny wiek dostępu do internetowych serwisów społecznościowych ma wynosić 15 lat. Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły tego wieku, nie mogłyby korzystać z usług objętych ustawowym ograniczeniem.

Autorzy projektu zwracają uwagę, że choć wiele popularnych platform społecznościowych określa w swoich regulaminach minimalny wiek użytkownika na poziomie 13 lat, w praktyce z tych usług korzystają również młodsze dzieci. Nowe przepisy mają ustanowić jednolitą granicę wiekową na poziomie krajowym oraz określić sposoby jej skutecznego egzekwowania.

Kluczowe znaczenie będzie miała definicja serwisów objętych ograniczeniem. Projekt odwołuje się do pojęcia internetowych serwisów społecznościowych zawartego w unijnym akcie o rynkach cyfrowych (rozporządzeniu 2022/1925). Ostateczny zakres regulacji będzie więc zależał od przyjętych przepisów i sposobu zakwalifikowania poszczególnych usług.

Jak będzie sprawdzany wiek użytkowników mediów społecznościowych w Polsce?

Jednym z najważniejszych elementów projektu ma być określenie wiarygodnych metod potwierdzania wieku. Zgodnie z założeniami platformy będą mogły korzystać z trzech rozwiązań:

• Europejskiego portfela tożsamości cyfrowej – za pomocą elektronicznego poświadczenia potwierdzającego osiągnięcie wymaganego wieku;

• Aplikacji mObywatel – wykorzystującej mechanizm przekazywania informacji wyłącznie o spełnieniu kryterium wiekowego;

• Innych zaufanych rozwiązań – zgodnych z wymogami unijnego rozporządzenia eIDAS i wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

W założeniach podkreślono znaczenie ochrony prywatności. System ma potwierdzać jedynie, czy użytkownik osiągnął wymagany próg wieku, bez konieczności przekazywania platformie dodatkowych informacji, takich jak imię i nazwisko. Nie chodzi więc o to, by każdy serwis społecznościowy otrzymywał pełne dane z dokumentu tożsamości. Projekt przewiduje mechanizm selektywnego potwierdzania wieku, a szczegółowe zasady jego wdrożenia będą zależały od ostatecznego kształtu ustawy.

Serwisy społecznościowe również będą mogły korzystać z metod weryfikacji

Samo ustanowienie granicy wieku nie wystarczy, jeśli nie będzie można skutecznie egzekwować nowych zasad. Dlatego projekt ma określić metody weryfikacji, z których będą mogły korzystać serwisy społecznościowe, oraz ustanowić nadzór nad przestrzeganiem ustawy.

Organem odpowiedzialnym za nadzór ma być Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). To właśnie ten urząd ma czuwać nad przestrzeganiem przepisów projektowanej ustawy.

Nie tylko zakaz. Edukacja cyfrowa w szkołach i przedszkolach

Projekt przewiduje również zmiany dotyczące edukacji. Autorzy chcą wzmocnić obecność zagadnień związanych z bezpieczeństwem cyfrowym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

Wśród tematów, które mają zostać uwzględnione w edukacji dzieci i młodzieży, wymieniono:

• higienę cyfrową i wpływ nadmiernego korzystania z urządzeń ekranowych na zdrowie psychiczne i fizyczne;

• uzależnienia od mediów społecznościowych i gier komputerowych;

• cyberprzemoc, zagrożenia internetowe i radykalizację;

• ochronę prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych;

• świadome i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych.

Treści mają być dostosowane do wieku uczniów. Przewidziano również działania informacyjne i promocyjne, które będzie mógł prowadzić minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami. Tym samym projekt łączy dwa kierunki działań: ograniczenie dostępu do serwisów społecznościowych przed ukończeniem 15 lat oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpieczniejszego funkcjonowania w internecie.

Kiedy nowe przepisy mogą wejść w życie?

Zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w wykazie planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2027 roku. Wpisanie projektu do wykazu prac legislacyjnych oznacza rozpoczęcie formalnego etapu prac nad nowymi przepisami. Nie jest to jeszcze równoznaczne z przyjęciem ustawy przez rząd ani z jej uchwaleniem przez parlament.

Po przyjęciu przez rząd projekt będzie musiał przejść dalszą drogę legislacyjną, obejmującą prace parlamentarne. Dopiero uchwalenie ustawy i jej wejście w życie pozwolą ustalić, od kiedy ograniczenie zacznie obowiązywać.

Najważniejsza zmiana polega na tym, że propozycja ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15. roku życia została wpisana do oficjalnego wykazu prac legislacyjnych rządu. Projekt obejmuje jednak nie tylko sam limit wiekowy, lecz także mechanizm jego weryfikacji, ochronę prywatności użytkowników oraz edukację cyfrową w szkołach i przedszkolach.