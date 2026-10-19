Norwegia zaostrza kurs. Nawet popularne gry mogą być dostępne od 16 lat
Nowe przepisy mają chronić dzieci przed szkodliwymi treściami, uzależniającymi funkcjami i niepożądanymi kontaktami z nieznajomymi. Za skuteczną weryfikację wieku użytkowników mają odpowiadać same firmy technologiczne.
Rząd wskazał TikToka, Snapchata i Robloxa jako platformy, które w obecnej postaci mają zostać objęte restrykcjami. Surowymi ograniczeniami wiekowymi może być również objęty YouTube.
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„Istnieją platformy, które pod pozorem gier oferują mechanizmy sterowane algorytmami i nielegalne reklamy skierowane do dzieci. Chcemy, aby również one zostały objęte przepisami” – powiedziała w rozmowie z telewizją NRK minister ds. dzieci i rodziny Lene Vaagslid.
Dotychczasowe plany rządu nie obejmowały gier czy komunikatorów. Prace nad proponowanymi ograniczeniami mają potrwać do końca 2026 roku.
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