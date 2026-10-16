Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski spotkał się w piątek z przedstawicielami platform cyfrowych działających w Polsce. Tematem rozmów były działania na rzecz skuteczniejszej ochrony najmłodszych użytkowników internetu.

Reklama Reklama

Jak powiedział, na spotkaniu przedstawiono przedstawicielom platform cyfrowych dowody, że pozwalały one na rozprzestrzenianie się informacji o atakach nożowników i nie reagowały odpowiednio na publikowane w internecie treści i zagrożenia.

Podkreślił, że między 7 a 12 października rząd i instytucje państwowe przekazały w 89 przypadkach „jasną deklarację, że mamy do czynienia z nielegalną treścią, która jest penalizowana Kodeksem karnym”. Dodał, że z 89 zgłoszonych materiałów tylko 30 zostało usuniętych.

Gawkowski żąda usuwania kont dzieci poniżej 13 lat

Gawkowski poinformował, że zażądał od platform cyfrowych m.in. realnej weryfikacji wieku użytkowników i kont osób poniżej trzynastego roku życia. – Wszystkie mają znikać natychmiast, a nie po tygodniach albo miesiącach – zaznaczył. Zażądał również skutecznej moderacji treści i takiego przygotowania algorytmów, aby nie były powielane traumatyczne treści.