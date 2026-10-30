W 2017 r. Marine Le Pen forsowała wyjście Francji ze strefy euro. I sromotnie przegrała wybory prezydenckie: Francuzi przestraszyli się utraty swoich oszczędności, emerytur. Czy taki sam wpływ na wynik wyborów do Sejmu w przyszłym roku będą miały groźby polexitu, jakie prezes PiS sformułował na forum w Krynicy?

Siła argumentów przeciw Kaczyńskiemu wydaje się przytłaczająca. W historii Unii nie było tak wielkiego skoku cywilizacyjnego dzięki integracji, jak ten, którego doświadczyła Polska. U progu członkostwa poziom rozwoju naszego kraju wynosił 47 proc. średniej Zjednoczonej Europy. Dziś jest to 83 proc. Jak podaje MFW, mamy już 60 tys. dol. dochodu na mieszkańca (przy uwzględnieniu realnej siły nabywczej walut). To jest ta sama liga, w której są Hiszpania (60 tys. dol.), Włochy (66 tys. dol.) i Francja (69 tys. dol.). W swojej tysiącletniej historii Polska jeszcze nigdy nie była tak blisko europejskiej czołówki.