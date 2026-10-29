Paweł Jabłoński – były poseł PiS oraz członek Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego – ocenił we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, że partia Jarosława Kaczyńskiego „idzie w bardzo niepokojącą stronę”.

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Paweł Jabłoński: Coś się w PiS zmieniło, wyraźnie na gorsze

„Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, ataki ze strony Donalda Tuska, że PiS chce polexitu były po prostu bredniami, które ludzie wyśmiewali. Bo nie miało to nic wspólnego z rzeczywistym programem PiS” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X Paweł Jabłoński. „Dziś jest inaczej: sam Jarosław Kaczyński mówi wprost, że należy zacząć rokowania ws. wyjścia Polski z Unii Europejskiej. I daje Tuskowi bardzo mocne paliwo na cały rok kampanii” – dodał.

Jak podkreślił poseł, „coś się w PiS zmieniło”. „Wyraźnie na gorsze. Dziś PiS nie wyklucza paktu z Braunem, mówi o wychodzeniu z UE. Dzisiejszy PiS to jest właśnie taka opozycja, o jakiej marzy Donald Tusk” – napisał Jabłoński. „Coraz gorzej to wygląda” – dodał.

Piotr Müller: David Cameron też kiedyś myślał, że trzyma wszystko w ryzach

Do sprawy odniósł się także Piotr Müller, nawiązując do sytuacji w Wielkiej Brytanii i brexitu.

„David Cameron też kiedyś myślał, że trzyma wszystko w ryzach. I się pomylił” – stwierdził w mediach społecznościowych. „Dzisiaj niektórzy chyba chcą ścigać się z retoryką Grzegorza Brauna” – dodał.

Jak ocenił Müller, „głębokie zmiany w UE są niezbędne”. Dodał jednak, że „nie wolno wylać dziecka z kąpielą”.

Słowa Kaczyńskiego na Krynica Forum wywołały burzę. Tusk krytykuje prezesa PiS

W czwartek premier Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się do wystąpienia prezesa PiS na Krynica Forum 2026. W środę Jarosław Kaczyński przedstawił kilka sposobów przebudowy Unii Europejskiej. Wśród nich wymienił zawarcie nowego traktatu, a także rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia ze wspólnoty, jeśli pozostałe działania nie przyniosą rezultatów.

„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – napisał Tusk na platformie X.

Premier przedstawił wypowiedź lidera PiS jako element sporu o przyszłość Polski w strukturach europejskich. Kaczyński podkreślał natomiast, że rozpoczęcie rokowań miałoby być rozwiązaniem rezerwowym, stosowanym w przypadku niepowodzenia innych metod reformowania wspólnoty.

Morawiecki: Miejsce Polski jest w UE

Słowa Kaczyńskiego skomentował także Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus. Jak zapewnił, jego formacja nie opowiada się za polexitem, choć postuluje daleko idące zmiany w funkcjonowaniu Unii.

– Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, chociaż Unię Europejską oczywiście trzeba naprawiać – powiedział Morawiecki.

Były premier opowiedział się za zmianami w polityce migracyjnej, klimatycznej i fiskalnej oraz za reformą procedur stosowanych przez Komisję Europejską. Jego zdaniem tempo reform jest niewystarczające, jednak członkostwo Polski w Unii pozostaje właściwym kierunkiem.

– Nie jesteśmy tą formacją, która wzywa do polexitu. Wręcz przeciwnie – miejsce Polski jest w Unii Europejskiej – podkreślił Morawiecki.