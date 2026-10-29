Przewodniczący KP Rozwój Plus Mateusz Morawiecki oraz poseł KP Rozwój Plus Paweł Jabłoński.
Paweł Jabłoński – były poseł PiS oraz członek Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego – ocenił we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, że partia Jarosława Kaczyńskiego „idzie w bardzo niepokojącą stronę”.
„Kiedy premierem był Mateusz Morawiecki, ataki ze strony Donalda Tuska, że PiS chce polexitu były po prostu bredniami, które ludzie wyśmiewali. Bo nie miało to nic wspólnego z rzeczywistym programem PiS” – stwierdził we wpisie opublikowanym w serwisie X Paweł Jabłoński. „Dziś jest inaczej: sam Jarosław Kaczyński mówi wprost, że należy zacząć rokowania ws. wyjścia Polski z Unii Europejskiej. I daje Tuskowi bardzo mocne paliwo na cały rok kampanii” – dodał.
Jak podkreślił poseł, „coś się w PiS zmieniło”. „Wyraźnie na gorsze. Dziś PiS nie wyklucza paktu z Braunem, mówi o wychodzeniu z UE. Dzisiejszy PiS to jest właśnie taka opozycja, o jakiej marzy Donald Tusk” – napisał Jabłoński. „Coraz gorzej to wygląda” – dodał.
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Do sprawy odniósł się także Piotr Müller, nawiązując do sytuacji w Wielkiej Brytanii i brexitu.
„David Cameron też kiedyś myślał, że trzyma wszystko w ryzach. I się pomylił” – stwierdził w mediach społecznościowych. „Dzisiaj niektórzy chyba chcą ścigać się z retoryką Grzegorza Brauna” – dodał.
Jak ocenił Müller, „głębokie zmiany w UE są niezbędne”. Dodał jednak, że „nie wolno wylać dziecka z kąpielą”.
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Jarosław Kaczyński przedstawił w Krynicy propozycje przebudowy Unii Europejskiej. Prezes PiS chce likwidacji Komisji Europejskiej i nowego traktatu...
W czwartek premier Donald Tusk w ostrych słowach odniósł się do wystąpienia prezesa PiS na Krynica Forum 2026. W środę Jarosław Kaczyński przedstawił kilka sposobów przebudowy Unii Europejskiej. Wśród nich wymienił zawarcie nowego traktatu, a także rozpoczęcie rokowań w sprawie wyjścia ze wspólnoty, jeśli pozostałe działania nie przyniosą rezultatów.
„Jarosław Kaczyński ogłosił właśnie, że Polska powinna zacząć rokowania o warunkach wyjścia z Unii Europejskiej. O taką między innymi stawkę toczy się dziś w Polsce walka. Twarda walka. Nie zamierzam jej przegrać, nawet jeśli nie wszyscy zagrają ze mną” – napisał Tusk na platformie X.
Premier przedstawił wypowiedź lidera PiS jako element sporu o przyszłość Polski w strukturach europejskich. Kaczyński podkreślał natomiast, że rozpoczęcie rokowań miałoby być rozwiązaniem rezerwowym, stosowanym w przypadku niepowodzenia innych metod reformowania wspólnoty.
Słowa Kaczyńskiego skomentował także Mateusz Morawiecki, lider ugrupowania Rozwój Plus. Jak zapewnił, jego formacja nie opowiada się za polexitem, choć postuluje daleko idące zmiany w funkcjonowaniu Unii.
– Rozwój Plus jest zdecydowanym zwolennikiem obecności Polski w Unii Europejskiej, chociaż Unię Europejską oczywiście trzeba naprawiać – powiedział Morawiecki.
Były premier opowiedział się za zmianami w polityce migracyjnej, klimatycznej i fiskalnej oraz za reformą procedur stosowanych przez Komisję Europejską. Jego zdaniem tempo reform jest niewystarczające, jednak członkostwo Polski w Unii pozostaje właściwym kierunkiem.
– Nie jesteśmy tą formacją, która wzywa do polexitu. Wręcz przeciwnie – miejsce Polski jest w Unii Europejskiej – podkreślił Morawiecki.
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