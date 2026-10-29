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Pełczyńska-Nałęcz i Hołownia w Krynicy. W tle nowy plan byłej minister

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia „prawie” spotkali się na Forum w Krynicy. Sami zainteresowani bardzo pilnowali, żeby się na siebie nie natknąć. Politycy nie rozmawiali ze sobą od tygodni. Na horyzoncie przyszłości byłej minister jest powołanie nowego stowarzyszenia.

Publikacja: 29.10.2026 16:17

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Szymon Hołownia podczas forum w Krynicy

Szymon Hołownia podczas forum w Krynicy

Foto: PAP/Grzegorz Momot

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Michał Kolanko

Z kuluarowych rozmów wynika, że Pełczyńska-Nałęcz raczej nie planuje schodzić ze sceny politycznej, co pasuje do jej wystąpienia oraz do potencjalnych planów. I rozważa powołanie nowego stowarzyszenia. Decyzja ta wydaje się więc naturalna, tak samo jak jej obecność w Krynicy.

Na Krynica Forum 2026 wystąpił szereg liderów politycznych, m.in. Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ostatniego dnia wygłosił szeroko komentowane wystąpienie w sprawie reformy Unii Europejskiej. Obecni byli też np. przedstawiciele partii Razem, tacy jak Aleksandra Owca, współprzewodnicząca partii. W Krynicy występowali też przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. Autor tego tekstu prowadził na przykład debatę o algorytmie prezydenta Nawrockiego z Pawłem Szefernakerem, szefem Gabinetu Politycznego Karola Nawrockiego.

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