Zielony Fundusz Klimatyczny (Green Climate Fund, GCF) podczas ostatniego posiedzenia zarządu zatwierdził rekordowe finansowanie projektów klimatycznych o łącznej wartości 1,97 mld dol. Jak poinformowała w czwartek w rozmowie z agencją Reutera dyrektor wykonawcza funduszu Mafalda Duarte, środki zostaną przeznaczone na realizację 21 przedsięwzięć.

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Dzięki najnowszym decyzjom łączna wartość finansowania zatwierdzonego przez GCF w tym roku wzrosła do rekordowych 3,2 mld dol. Wśród zaakceptowanych projektów znalazło się sześć inicjatyw sektora prywatnego, na które przeznaczono łącznie 682 mln dol.

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Zielony Fundusz Klimatyczny zwiększa finansowanie. Rekord przed szczytem COP31

Decyzje o przyznaniu kolejnych środków zapadły przed zaplanowanym na początek listopada szczytem klimatycznym COP31 w Turcji. Towarzyszy im jednak napięta sytuacja polityczna – bogatsze państwa niechętnie deklarują bowiem zwiększenie swoich wpłat na działania klimatyczne.

W związku z przygotowaniami do trzeciej rundy pozyskiwania środków na działalność funduszu GCF poszukuje nowych możliwości finansowania. Jak wyjaśniła Mafalda Duarte, po raz pierwszy przyjęto zasady umożliwiające otrzymywanie wpłat również od podmiotów innych niż państwa oraz z alternatywnych źródeł. Rozwiązanie to może pozwolić funduszowi uniezależnić się w większym stopniu od finansowania zapewnianego przez rządy krajowe.

GCF chce przyciągnąć więcej prywatnych inwestorów. Cel to ponad 10 dol. za każdego zainwestowanego dolara

Jednym z najważniejszych celów funduszu jest zwiększenie ilości dodatkowego kapitału pozyskiwanego dzięki realizowanym inwestycjom.

Dotychczas każdy dolar zainwestowany przez GCF pozwalał przeciętnie pozyskać kolejne 3 dol. z innych źródeł finansowania. W przypadku projektów realizowanych przez sektor prywatny kwota ta wynosiła 4,5 dol. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł jednak do 9 dol.

Zdaniem Mafaldy Duarte możliwości pozyskiwania dodatkowego kapitału są znacznie większe. – Powinniśmy mówić o mnożnikach przekraczających 10 dol. na każdego dolara pochodzącego ze środków GCF – powiedziała dyrektor wykonawcza funduszu w rozmowie z Reutersem. Dodała, że jest to „bardzo ostrożne” założenie.

Aby zachęcić kolejnych inwestorów do angażowania środków w projekty klimatyczne, fundusz pracuje nad stworzeniem platform wspólnego inwestowania. Mają one umożliwić współpracę inwestorom państwowym i pozapaństwowym przy finansowaniu przedsięwzięć w określonych sektorach, projektach i na wybranych rynkach.

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Inwestycje klimatyczne warte 86,4 mld dol. Fundusz liczy na wsparcie podczas COP31

Po zatwierdzeniu najnowszych projektów łączna wartość inwestycji sfinansowanych bezpośrednio przez Zielony Fundusz Klimatyczny wzrosła do 22,3 mld dol. Środki te przeznaczono dotychczas na 379 projektów. Po uwzględnieniu finansowania pochodzącego z innych źródeł całkowita wartość inwestycji osiągnęła 86,4 mld dol.

Mimo rekordowego poziomu tegorocznego finansowania zapotrzebowanie na kolejne środki pozostaje wysokie. Jak poinformowała Mafalda Duarte, wartość zgłoszonego zapotrzebowania na finansowanie z GCF przekracza obecnie 11 mld dol.

Dyrektor wykonawcza funduszu wyraziła nadzieję, że podczas nadchodzącego szczytu COP31 pojawi się „silny sygnał politycznego poparcia i zaangażowania na rzecz bardzo znaczącego uzupełnienia zasobów finansowych” GCF. Fundusz liczy tym samym na deklaracje, które pozwolą mu zwiększyć skalę finansowania projektów klimatycznych w kolejnych latach.