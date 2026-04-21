Materiał przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W 2026 roku NFOŚiGW zrealizuje 48 programów priorytetowych, odpowiadających na potrzeby samorządów, przedsiębiorców, instytucji publicznych, parków narodowych oraz gospodarstw domowych. Zdywersyfikowana oferta finansowa obejmuje dotacje, pożyczki oraz instrumenty mieszane, finansowane zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich, w tym z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszy Europejskich, a także z Funduszu Modernizacyjnego oraz Funduszy Norweskich.

Energetyka i klimat w centrum wsparcia

Aktualnie otwartych pozostaje około 30 naborów wniosków na dofinansowanie m.in. projektów intensyfikujących rozwój sektora odnawialnych źródeł energii i elektromobilność, wspierających poprawę jakości powietrza czy gospodarkę obiegu zamkniętego. Rok 2026 będzie również czasem intensywnego rozliczania inwestycji realizowanych w ramach KPO, co dodatkowo wzmocni tempo realizacji projektów. Obejmują one m.in. poprawę efektywności energetycznej szkół, rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego i prywatnego oraz modernizację systemów ciepłowniczych i wielkoskalowe magazyny energii.

Szeroka oferta NFOŚiGW dla biznesu, samorządów i gospodarstw domowych

Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na środki z programu FEnIKS przeznaczone na inwestycje w OZE, efektywność energetyczną oraz wysokosprawną kogenerację. Do dyspozycji firm jest także dofinasowanie zakupu elektrycznych ciężarówek i rozwoju niezbędnych stacji ładowania. Samorządy i spółki samorządowe otrzymają wsparcie na adaptację do zmian klimatu m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021–2027 (FEPW), rozwój systemów gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarowanie odpadami. Osoby fizyczne mogą skorzystać z dofinansowania instalacji magazynów energii i ciepła z nowego programu lub wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu w ramach programu „Czyste powietrze”.

ELENA wesprze transformację ciepłownictwa i efektywność energetyczną

Nowy program z budżetem 4,5 mln euro zapewni usługi doradcze dla spółek ciepłowniczych i samorządów na etapie przygotowania zrównoważonych inwestycji w ciepłownictwie i sektorze budynków publicznych. Ułatwi uzyskanie dofinansowania na modernizacje, przyczyni się do realnych oszczędności oraz poprawy jakości powietrza. Centrum kompetencji, które powstanie w ramach projektu ELENA, jest odpowiedzią na potrzeby rynkowe w zakresie doradztwa inwestycyjnego wspierającego proces transformacji energetycznej Polski.

Kolej na biogaz i biometan

Wśród nowych inicjatyw szczególne znaczenie mają programy wspierające rozwój biogazu i biometanu. NFOŚiGW uruchomi nabór wniosków na inwestycje w wysokosprawną kogenerację z biogazu wytwarzanego z biomasy, w tym z odpadów komunalnych, z budżetem 1 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego. Program zakłada osiągnięcie do 2030 roku produkcji co najmniej 40 mln m³ biogazu rocznie. Równolegle planowane jest wsparcie dla inwestycji w produkcję biometanu, obejmujące budowę instalacji fermentacji biomasy, modułów oczyszczania oraz przyłączeń do sieci gazowej. Budżet tego programu wynosi 800 mln zł, a jego celem jest wytwarzanie co najmniej 80 mln m³ biometanu rocznie. Programy przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego.

Zielone Fundusze Norweskie

Rok 2026 przyniesie również start nowej perspektywy Funduszy Norweskich. Program „Zielona transformacja”, o budżecie przekraczającym 188 mln euro, obejmie dziewięć inicjatyw wspierających m.in. zieloną transformację miast, gospodarkę obiegu zamkniętego, adaptację do zmian klimatu oraz ochronę różnorodności biologicznej. W obszarze energetyki wsparcie obejmie magazynowanie energii, geotermię, projekty CCUS oraz rozwój społeczności energetycznych.

Nowa pula 5,5 mld zł z Funduszu Modernizacyjnego

Lepsza jakość powietrza, cieplejsze budynki, niższe rachunki za energię i większe bezpieczeństwo energetyczne to główne efekty nowych programów finansowanych z Funduszu Modernizacyjnego. Europejski Bank Inwestycyjny zatwierdził w marcu pięć programów o łącznym budżecie 5,5 mld zł, które obejmą termomodernizację szpitali, placówek edukacyjnych oraz budynków wielorodzinnych na obszarach wiejskich, a także rozwój magazynów ciepła i przydomowych magazynów energii. Inwestycje te przyniosą wymierne korzyści mieszkańcom i trwałe efekty środowiskowe.

Materiał przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej