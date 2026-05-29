Dziś, wiele firm zadaje sobie pytanie, jak przygotować się na przyszłość. Moim zdaniem ważniejsze pytanie brzmi jednak: jak budować organizację, która potrafi rozwijać się szybciej niż zmieniający się świat wokół niej.

Bo technologia sama w sobie nie jest dziś przewagą. Dostęp do narzędzi staje się coraz bardziej demokratyczny. Prawdziwą przewagą jest zdolność organizacji do adaptacji, współpracy i podejmowania mądrych decyzji w świecie permanentnej zmiany.

AI niewątpliwie zmieni sposób, w jaki pracujemy. Już dziś automatyzuje wiele procesów, przyspiesza analizę danych, wspiera personalizację czy optymalizację działań marketingowych. Jednocześnie paradoksalnie rośnie znaczenie kompetencji typowo ludzkich – strategicznego myślenia, kreatywności, empatii, inteligencji kulturowej czy umiejętności budowania relacji i zaufania.

W świecie, w którym niemal wszystko można zoptymalizować, coraz większą wartość ma to, czego nie da się łatwo zautomatyzować: intuicja, kontekst, wyobraźnia i zdolność rozumienia ludzi.

Dlatego przyszłość pracy nie będzie należała do organizacji, które po prostu wdrażają nowe technologie. Będzie należała do tych, które potrafią połączyć technologię z człowieczeństwem.

To oznacza również zmianę sposobu budowania organizacji. Tradycyjne, silosowe struktury coraz częściej nie nadążają za dynamiką rynku i oczekiwaniami klientów.

W dentsu bardzo mocno wierzymy dziś w modele oparte na integracji kompetencji, współpracy ponad rynkami i multidyscyplinarnych zespołach, które potrafią szybko reagować na zmieniające się potrzeby biznesu.

Ta transformacja nie jest już dziś wyłącznie kwestią efektywności czy innowacyjności. Coraz silniej wymuszają ją także zmiany demograficzne. Istotny spadek liczby urodzeń oznacza, że organizacje będą funkcjonować w warunkach rosnącej presji na dostępność talentów. Dlatego reskilling i upskilling stają się nie dodatkiem, ale strategiczną koniecznością. Równie ważne będzie wykorzystanie AI i technologii do tego, by w praktyce uwolnić bardziej „borderless” model korzystania z kompetencji i zasobów – ponad silosami, funkcjami i granicami geograficznymi.

W praktyce oznacza to nie tylko większą efektywność, ale również zupełnie nowe możliwości rozwoju dla ludzi. Coraz rzadziej rozwój zawodowy jest dziś liniowy. Najbardziej wartościowe doświadczenia powstają często na styku kompetencji, kultur, rynków i perspektyw.

To szczególnie ważne dla młodszych pokoleń, które coraz częściej szukają nie tylko stabilności zatrudnienia, ale również poczucia wpływu, sensu i możliwości uczestniczenia w czymś większym niż pojedynczy projekt czy stanowisko.

Wbrew wielu obawom technologia nie musi odbierać ludziom sprawczości. Dobrze wykorzystana może wręcz uwalniać potencjał, pozwalając poświęcać mniej czasu na procesy, a więcej na myślenie, kreatywność, współpracę i budowanie wartości.

W dentsu ten kierunek już przekładamy na konkretne działania. Coraz większa grupa naszych pracowników korzysta z narzędzi AI wspierających codzienną pracę, współpracę i przygotowywanie rozwiązań dla klientów, w tym z Copilota. Równolegle rozwijamy także rozwiązania, które pomagają lepiej integrować dane, procesy i współpracę z klientami, jak dentsu.Connect czy Client IQ. To ważne, bo dziś technologia ma sens tylko wtedy, gdy realnie ułatwia pracę ludziom i pomaga szybciej przekładać wiedzę oraz dane na lepsze decyzje biznesowe.

Jednocześnie wiemy, że sama dostępność narzędzi nie wystarczy. Dlatego w tym roku chcemy mocno inwestować w rozwój kompetencji AI poprzez szkolenia, warsztaty i praktyczne programy edukacyjne, które pomogą naszym zespołom wykorzystywać nowe możliwości w sposób odpowiedzialny i użyteczny. To dla nas nie jest jednorazowa inicjatywa, ale element szerszej zmiany kulturowej – takiej, w której uczenie się, eksperymentowanie i dzielenie się wiedzą stają się częścią codziennej pracy.

Jednocześnie rośnie odpowiedzialność liderów. Dziś nie wystarczy już tylko zarządzać biznesem. Trzeba umieć tworzyć środowisko, w którym ludzie potrafią funkcjonować w świecie nieustannej zmiany, przeciążenia informacyjnego i rosnącej złożoności. Środowisko, które daje przestrzeń do eksperymentowania, uczenia się, popełniania błędów i rozwoju.

Bo ostatecznie organizacje przyszłości nie będą wygrywać wyłącznie technologią. Będą wygrywać zdolnością łączenia skali z elastycznością, danych z intuicją, automatyzacji z autentycznością i efektywności z zaufaniem.

Dla mnie właśnie to oznacza dziś „Innovating to Impact” – nie tylko wdrażanie innowacji, ale też budowanie organizacji, w której technologia i ludzie rozwijają się razem.

Sławomir Stępniewski CEO dentsu Central Europe & Poland

