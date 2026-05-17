Materiał powstał we współpracy z VeloBankiem

Jakie sprawy można dziś załatwić w aplikacji mobilnej VeloBanku, by nie odwiedzać oddziału i nie stać w kolejce?

Marta Dałkiewicz

Marta Dałkiewicz: W VeloBanku większość spraw można załatwić zdalnie, bez konieczności wizyty w oddziale i oczekiwania w kolejce. Klienci mogą m.in. otworzyć konto, porozmawiać z doradcą, złożyć wniosek o kredyt czy nawet przenieść kredyt hipoteczny z innego banku – wszystko w prosty i intuicyjny sposób.

Dodatkowo zaprojektowaliśmy aplikację mobilną tak, aby była naturalnym elementem codziennych finansów. Zakres jej funkcji wykracza poza standardowe operacje bankowe. Można tutaj kupić bilety komunikacji miejskiej, opłacić parkowanie czy przygotować się do podróży, wykupując np. E-winietę. Co więcej, jeśli klient dołączy do programu VeloKorzyści, dostanie za te płatności cashback.

Usługa „Moje rachunki” umożliwia z kolei szybkie regulowanie zobowiązań, np. za energię, gaz czy internet, co ułatwia zarządzanie budżetem i terminowe płatności. W aplikacji można podejrzeć również faktury od dostawców, co pozwala lepiej kontrolować wydatki na media.

Nasza aplikacja pozwala także na bieżące zarządzanie finansami: szybki podgląd salda i historii transakcji, kontrolę nad kartami, w tym zmianę limitów czy ich czasowe blokowanie. Bardzo przydatną funkcją jest również możliwość odkrycia danych karty, co przydaje się w realizacji płatności w internecie. Użytkownicy mogą bezpośrednio w aplikacji korzystać z produktów oszczędnościowych dopasowanych do swoich potrzeb i wybrać rozwiązanie zapewniające swobodny dostęp do środków lub wspierające długoterminowe odkładanie.

Konsekwentny rozwój cyfrowy VeloBanku znajduje uznanie w branży. W kwietniu 2026 r. otrzymaliśmy tytuł najbardziej innowacyjnego banku w Konkursie Liderów Świata Finansów. Jury doceniło naszą udaną transformację – w zaledwie trzy lata staliśmy się jednym z najbardziej nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie banków w Polsce.

A co nadal wymaga wizyty osobistej w oddziale banku?

Istnieją obszary, które ze względu na obowiązujące w Polsce regulacje prawne nadal wymagają osobistego kontaktu z placówką. Dotyczy to przede wszystkim spraw szczególnie wrażliwych, takich jak kwestie spadkowe. Zależy nam jednak na tym, aby klienci mogli załatwiać je możliwie wygodnie, blisko miejsca zamieszkania, bez konieczności pokonywania dużych odległości. Dlatego nie rezygnujemy z bezpośredniego kontaktu i nadal rozwijamy sieć placówek w całym kraju. Obecnie mamy 70 oddziałów własnych oraz 145 placówek franczyzowych.

W jakich innych codziennych sprawach aplikacja bankowa się sprawdza i ułatwia życie klientom banku?

Tak naprawdę aplikacja bankowa jest dziś obecna w wielu codziennych sytuacjach – często działa w tle i wspiera nasze finansowe nawyki, nawet wtedy, gdy nie myślimy o niej wprost. Ułatwia choćby szybkie płatności, zarówno w sklepie, jak i online, a także pozwala rozliczyć się ze znajomymi w kilka sekund. Dzięki powiadomieniom użytkownik na bieżąco widzi, co dzieje się z jego finansami, co przekłada się na większe poczucie kontroli i bezpieczeństwa.

Czym jest VeloFotka, która umożliwia uzyskanie kredytu ratalnego w zaledwie kilka minut na podstawie zdjęcia produktu oraz etykiety cenowej? Na czym polega ta usługa i dlaczego to mężczyźni częściej z niej korzystają?

VeloFotka to rozwiązanie, które skraca proces zakupowy do minimum i upraszcza finansowanie wydatków. W praktyce klient robi zdjęcie produktu wraz z etykietą cenową, a system umożliwia szybkie przygotowanie oferty kredytu ratalnego, często w ciągu zaledwie kilku minut. Cały proces odbywa się w aplikacji, bez konieczności wizyty w oddziale.

Częstsze korzystanie z tej usługi przez mężczyzn może wynikać ze struktury zakupów – to oni częściej finansują elektronikę, czyli kategorię szczególnie dobrze dopasowaną do tego typu rozwiązania.

Jak bardzo pomocna dla klientów jest wirtualna asystentka Vela? Jakie sprawy pozwala im rozwiązywać?

Vela, nasza cyfrowa asystentka oparta na generatywnej sztucznej inteligencji, wykracza poza tradycyjne chatboty. Rozumie naturalny język, rozpoznaje intencje użytkownika i trafnie prowadzi go do właściwych funkcji w aplikacji. Potrafi doprecyzować pytanie, uwzględnia kontekst rozmowy i elastycznie dostosowuje odpowiedzi do sytuacji klienta.

Jest dostępna przez całą dobą, siedem dni w tygodniu, dzięki czemu wsparcie nie ogranicza się do godzin pracy infolinii. Z jej pomocą można wykonać ponad 50 operacji bankowych, np. wygenerować kod Blik czy przejść do funkcji zmiany limitów na karcie. Klienci chętnie pytają o te transakcje, jak również o pożyczki i depozyty.

Rosnąca liczba rozmów oraz wysoki wskaźnik poleceń aplikacji (NPS) pokazują, że klienci polubili Velę. Od wdrożenia w marcu 2025 r. przeprowadziła już ponad 300 tys. rozmów i udzieliła ponad 490 tys. odpowiedzi.

Już teraz Vela znakomicie wpisuje się w trend przyszłości – bankowość konwersacyjną. Co więcej, Vela zwiększa komfort obsługi aplikacji mobilnej i powiązanych produktów również przez osoby ze szczególnymi potrzebami komunikacyjnymi, tym samym przeciwdziałając ich wykluczeniu cyfrowemu i informacyjnemu.

A co mają zrobić klienci, którzy nie chcą rozmawiać z wirtualną asystentką, tylko prawdziwym, żywym doradcą?

Oczywiście nasi klienci mają do dyspozycji również kontakt z doradcą na infolinii lub w oddziale banku. Mogą skorzystać także z opcji VeloPhone, dostępnej

w aplikacji mobilnej. Dzięki takiej formie kontaktu klient realnie oszczędza czas – jest już zalogowany do aplikacji, więc nie musi przechodzić dodatkowej weryfikacji.

A jeśli na linii pojawiają się kolejki, takie połączenie jest szybciej przekierowywane, co pozwala sprawniej uzyskać wsparcie.

Narzędzia AI pozwalają podszyć się niemal pod każdą osobę w czasie rzeczywistym. Jak w tym zakresie bank uczula swoich klientów, by nie stracili ani swoich danych, ani tym bardziej pieniędzy? Na co muszą szczególnie uważać, by nikt nie przejął ich danych do konta i zgromadzonych tam środków?

Cyberprzestępcy rzeczywiście coraz częściej wykorzystują zaawansowane technologie, by wywołać presję i skłonić do podjęcia niekorzystnych decyzji. Dlatego w VeloBanku łączymy edukację klientów z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Z jednej strony stawiamy na rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo, a jednocześnie upraszczają korzystanie z bankowości. Dobrym przykładem jest weryfikacja behawioralna – system rozpoznaje nie tylko dane logowania, ale też sposób korzystania z aplikacji, np. tempo wpisywania czy lokalizację. Jeśli wszystko się zgadza, dostęp jest szybki i wygodny, a w przypadku nietypowych sytuacji uruchamiane są dodatkowe zabezpieczenia.

Z drugiej strony regularnie przypominamy klientom, by nie udostępniali danych logowania, nie potwierdzali podejrzanych transakcji i zawsze dokładnie sprawdzali komunikaty, które otrzymują.

Z jednej strony chcemy maksymalnie ograniczyć ryzyko, a z drugiej zapewnić klientowi wygodę i poczucie kontroli nad własnymi finansami. VeloBank zdaje się jako jedyny bank w Polsce oferuje usługę PayGlobal, czyli szybkie przelewy zagraniczne i transfery na kartę w czasie rzeczywistym 24/7, np. do Londynu w kilka minut. Dla jakiej grupy klientów może to być dobre rozwiązanie?

To rozwiązanie dla wszystkich osób, którym zależy na szybkim przekazywaniu środków za granicę, niezależnie od godziny czy dnia tygodnia. Dzięki PayGlobal płatności zagraniczne przestają być skomplikowane i stają się równie proste jak codzienne przelewy. Skorzystają z niego m.in. osoby robiące zakupy w zagranicznych sklepach czy przekazujące pieniądze bliskim za granicą, np. dzieciom studiującym poza Polską.

Jakie zalety ma PayGlobal w porównaniu z konkurencją?

Przede wszystkim jest to rozwiązanie dostępne bezpośrednio w aplikacji bankowej, co oznacza, że wszystkie operacje finansowe mamy w jednym miejscu i nie musimy przełączać się między aplikacjami.

Klient może np. wymienić walutę w VeloKantorze i od razu zlecić szybki przelew zagraniczny albo szybki transfer na kartę, który dotrze nawet w kilka minut zamiast kilku dni roboczych.

Jakie jeszcze nowe rozwiązania cyfrowe wprowadził ostatnio bądź przygotowuje się do wprowadzenia VeloBank, by klienci nie tracili czasu, a swoje sprawy mogli załatwić, szybko i przede wszystkim bezpiecznie?

VeloBank wdraża nowe technologie, w tym rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, aby codzienne bankowanie było bardziej spersonalizowane, zautomatyzowane i wygodne dla klientów.

Co ważne, rozwijamy funkcje, które pozwalają szybciej i wygodniej załatwiać codzienne sprawy, jednocześnie wzmacniając bezpieczeństwo i ograniczając ryzyko nadużyć, tak aby wygoda szła w parze z pełną kontrolą nad finansami. ©℗

