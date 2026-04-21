Damian Janikowski, Starszy Ekspert ds. Transformacji Energetycznej w Banku BNP Paribas
Materiał przygotowany przez Bank BNP Paribas
Globalne wyzwania klimatyczne jako nowy paradygmat ryzyka biznesowego
Światowa gospodarka znajduje się obecnie w krytycznym punkcie zwrotnym, który zdefiniuje warunki życia i prowadzenia działalności gospodarczej na kolejne dekady. Zgodnie z niepokojącymi prognozami naukowymi brak zdecydowanych i natychmiastowych działań w zakresie dekarbonizacji może doprowadzić do wzrostu średniej globalnej temperatury – jak wskazuje raport „Global Energy Transition Outlook 2025” – nawet o ok. 2,2–2,6°C przy pełnej realizacji obecnych polityk. Dla przedsiębiorstw to element ryzyka operacyjnego – ekstremalne zjawiska pogodowe i niedobory zasobów bezpośrednio uderzają w łańcuchy dostaw. W tym kontekście Polska stoi przed ogromnym wyzwaniem modernizacyjnym.
Filary nowoczesności: zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna
W dobie niepewności na rynkach surowców to właśnie efektywność energetyczna – postrzegana przez pryzmat optymalizacji kosztów i bezpieczeństwa – staje się fundamentem strategii przedsiębiorstw. Transformacja w kierunku zrównoważonych źródeł energii staje się fundamentem modernizacji.
Liderzy biznesu działają dziś w otoczeniu rosnących wymagań regulacyjnych i społecznych. W efekcie takie rozwiązania, jak inteligentne systemy zarządzania budynkami (BMS), ograniczanie zużycia energii czy integracja OZE z siecią przesyłową, przestały być domeną wizjonerów. Dziś stanowią realne narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej oraz odporności na nieprzewidziane wstrząsy rynkowe.
Rola sektora finansowego w budowaniu stabilności dostaw
W obliczu zmian technologicznych i napięć geopolitycznych budowa stabilnego systemu energetycznego musi być przemyślana i opłacalna. Kluczowe wyzwanie dla banków i przemysłu to dziś zapewnienie bezpieczeństwa dostaw przy jednoczesnym trzymaniu kosztów w ryzach – a to wymaga ogromnego kapitału.
Bank BNP Paribas, świadomy swojej roli, wykracza poza samo raportowanie wpływu portfela kredytowego, aktywnie dostosowując strukturę finansowania do celów porozumienia paryskiego. Działania te znajdują odzwierciedlenie w przyjętej przez instytucję strategii Accelerate 2030, która stawia m.in. na przyspieszenie finansowania transformacji i dekarbonizację sektorów o najwyższej emisji.
Dzięki międzynarodowemu know-how grupy bank wdraża w Polsce rozwiązania sprawdzone na najbardziej rozwiniętych rynkach. To wsparcie trafia na podatny grunt, bo świadomość kadr zarządzających skokowo rośnie. Widać to w konkretnych działaniach: od kontroli emisji w całym łańcuchu dostaw, przez inwestycje w obiegu zamkniętym, aż po systemy odzysku wody i materiałów. W ten sposób ramy Accelerate 2030 i filar #Impact mogą posłużyć jako narzędzie budowania nowoczesności i odporności.
Strategiczne produkty bankowe wspierające zrównoważoną transformację
Szeroka gama produktów finansowych Banku BNP Paribas wynika z doświadczenia wieloletniej współpracy z biznesem i głębokiego zrozumienia ich strategii ESG. Finansowanie to, w tym kredyty powiązane ze zrównoważonym rozwojem, wspiera zarówno liderów rynku, jak i firmy rozpoczynające transformację, motywując je do redukcji emisji, poprawy ładu korporacyjnego czy uzyskiwania prestiżowych ratingów. Skalę tego zaangażowania potwierdzają liczby: w 2025 roku bank udzielił niemal 5 mld zł zrównoważonego finansowania, a w nowej strategii na lata 2026–2030 zakłada osiągnięcie 25 mld zł nowej sprzedaży kredytów SLL (Sustainability Linked Loans).
Przykładem jest finansowanie w formule SLL dla lidera hurtowej dystrybucji farmaceutyków w Polsce – NEUCA – w którym, obok celów środowiskowych, uwzględniono także wpływ na zdrowie pacjentów. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań w branży, wyznaczające nowy kierunek dla sektora.
Ciekawym przykładem jest finansowanie w formule SLL dla spółki Tarczyński SA, producenta wyrobów mięsnych i przekąsek białkowych, o wartości ponad 1,6 mld zł, w którym wsparcie rozwoju i ekspansji firmy zostało bezpośrednio powiązane z realizacją mierzalnych celów ESG.
Wspólnie z klientami Bank BNP Paribas realizuje również konkretne zrównoważone projekty, takie jak budowa farm wiatrowych i słonecznych, finansowanie energooszczędnych budynków czy modernizacja parków maszynowych w celu radykalnego zmniejszenia zużycia energii i paliw kopalnych.
Partnerstwo w transformacji: dialog, ekspertyza i systemy wsparcia
Wybór zrównoważonego finansowania to dla przedsiębiorstw prosta droga do optymalizacji kosztów operacyjnych i wzmocnienia przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa wdrażające dekarbonizację zyskują dostęp do szerokiego strumienia kapitału z funduszy inwestycyjnych oraz lepsze warunki kredytowe niż podmioty ignorujące zmiany klimatyczne. Poza wymiernym zyskiem finansowym firma buduje prestiż lidera odpowiedzialności za przyszłość planety, co skutecznie przyciąga talenty i buduje lojalność konsumentów. Bank BNP Paribas wspiera ten proces kompleksowo, łącząc wiedzę swoich ekspertów z dostępem do innowacyjnych rozwiązań od partnerów zewnętrznych.
Praktyczne wsparcie banku najlepiej widać w efektach pracy dedykowanego zespołu, który przeprowadził tysiące konsultacji, audytów i optymalizacji inwestycji, m.in. w ramach kredytu ekologicznego BGK. Dzięki temu doświadczeniu bank zrealizował blisko 300 projektów na łączną kwotę sięgającą ponad 900 mln zł.
Skuteczność tych działań potwierdzają konkretne realizacje. W jednym z projektów inwestycja o wartości 13 mln zł, obejmująca modernizację hali oraz wymianę parku maszynowego, przełożyła się na oszczędność 1770 MWh energii rocznie oraz redukcję emisji CO2₂ o ponad 620 ton. W branży drukarskiej wdrożenie zintegrowanej linii produkcyjnej o wartości ok. 29 mln zł pozwoliło natomiast ograniczyć zużycie energii o 679,35 MWh rocznie i zmniejszyć emisję CO2₂ o 162,2 tony.
Z kolei projekt z sektora instalacji grzewczych, obejmujący kompleksową termomodernizację, 8,6 mln zł, przyniósł oszczędność 364 MWh energii rocznie oraz redukcję emisji CO2₂ o 136 ton.
Portfolio uzupełniają środki regionalne – na Śląsku bank zarządza obecnie pulą ok. 300 mln zł przeznaczoną na podniesienie efektywności energetycznej firm, co czyni go kluczowym partnerem w procesie transformacji energetycznej.
W ramach stałej współpracy bank prowadzi z klientami dialog strategiczny, pomagając w profesjonalnej strukturyzacji finansowania i mapowaniu potencjału ich aktywów. Kluczowym elementem strategii jest łączenie tradycyjnego kapitału bankowego z publicznymi systemami wsparcia i funduszami unijnymi, co pozwala maksymalizować efektywność każdej inwestycji modernizacyjnej.
Perspektywy rozwoju i modernizacji polskiego przemysłu
Ostateczny sukces transformacji polskiej gospodarki zależy od determinacji i odwagi w podejmowaniu trudnych decyzji inwestycyjnych już w tej chwili, bez odkładania ich na przyszłość. Bank BNP Paribas udowadnia, że odpowiedzialne bankowanie to nie tylko finansowanie bieżącej działalności, ale przede wszystkim współtworzenie bezpiecznej, czystej i stabilnej przyszłości dla całego biznesu w Polsce. Dzięki kompleksowemu podejściu, które łączy nowoczesne finanse z doradztwem merytorycznym, proces zmian staje się dla dużych firm mniej ryzykowny i bardziej przewidywalny. Inwestycja w energię odnawialną i efektywność to obecnie najlepsza możliwa decyzja, która zwraca się nie tylko w postaci niższych kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim w formie silnej, nowoczesnej marki, gotowej na wyzwania przyszłości. Wspólne działania banku i jego partnerów korporacyjnych stają się fundamentem, na którym wyrasta nowa, niskoemisyjna polska gospodarka, będąca wzorem dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej i istotnym ogniwem globalnego łańcucha wartości, budującym dobrobyt dla przyszłych pokoleń.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas