Generał Roman Polko
W krótkim czasie Ministerstwo Obrony Narodowej sfinalizowało kontrakty na dostawy krajowego sprzętu, w tym armatohaubic Krab, bojowych wozów piechoty Borsuk oraz amunicji. Kulisy transakcji ujawnił generał Roman Polko. Jak zaznaczył w rozmowie z „Super Expressem”, pośpiech w zakupach nie wynikał z bieżących potrzeb marketingowych rządu, lecz z rygorystycznych procedur unijnych.
– Te umowy były znacznie wcześniej przygotowane. To nie jest tak, że trzy dni przed zaczęto kopać tę przysłowiową studnię, bo był pożar, tylko wojskowi czekali – tłumaczył gen. Roman Polko. – Umowy musiały być podpisane do końca maja, bo tylko do końca maja mogą być te zakupy realizowane przez jedno państwo – wyjaśnia. Według relacji byłego dowódcy GROM-u, bez tego kroku polskie zakłady zbrojeniowe nie mogłyby skorzystać z unijnych funduszy w ramach programu SAFE.
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Jak twierdził Polko, urzędnicy wykazali się brakiem długofalowej wizji, przerzucając odpowiedzialność za planowanie na samo wojsko. Ekspert podkreślił, że to politycy, a nie żołnierze, powinni wyznaczać ramy obronne państwa.
Zdaniem generała nagłego przyspieszenia w zawieraniu kontraktów można było uniknąć. – Ekspres mi się niespecjalnie podobał, tym bardziej, że wcale to ekspres nie musiał być – ocenił generał. Polko wskazał na wielotygodniowe przetrzymywanie procedur i brak potrzebnych dokumentów planistycznych. – Przywódcy polityczni nie zbudowali strategii bezpieczeństwa państwa, nie uzgodnili polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej – punktował generał. W konsekwencji to armia musiała samodzielnie zdefiniować cele obronne kraju i na tej podstawie złożyć zapotrzebowanie na konkretny sprzęt. – Skoro politycy nie myśleli, to wojskowi musieli wymyślić – podsumował Polko.
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Według analizy generała Polki, wojskowi zostali zmuszeni do przejęcia roli „architektów systemu bezpieczeństwa”, ponieważ urzędnicy państwowi skupiają się na wewnętrznych konfliktach. Były dowódca GROM zaapelował o pilne podniesienie poziomu edukacji i świadomości wśród urzędników. Podkreślił, że skuteczna obrona kraju wymaga sprawnej i stałej współpracy pomiędzy najważniejszymi ośrodkami władzy: prezydentem RP, premierem oraz szefem MON, co obecnie utrudniają bieżące spory partyjne.
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