Qalibaf powiedział w irańskim parlamencie, że cieśnina Ormuz pozostanie zamknięta do czasu spełnienia przez Waszyngton warunków określonych w memorandum zawartym 17 czerwca. Teheran domaga się m.in. zniesienia amerykańskiej blokady irańskich portów, uchylenia sankcji naftowych, uwolnienia zamrożonych irańskich aktywów oraz zakończenia gróźb i operacji wojskowych przeciwko Iranowi.

Reklama Reklama

Irański negocjator przekazał również, że wobec braku postępów dyplomatycznych Teheran nie zamierza ustępować w sprawie Ormuzu. W poniedziałek przedstawiciel irańskich władz powiedział Reutersowi, że Iran przechodzi do „w pełni ofensywnej” postawy, ponieważ wysiłki na rzecz trwałego zakończenia konfliktu utknęły w martwym punkcie.

Czerwcowe porozumienie miało otworzyć drogę do negocjacji nad trwałym zakończeniem konfliktu. Rozmowy miały objąć m.in. przyszłość irańskiego programu nuklearnego, a na zawarcie ostatecznego porozumienia strony miały maksymalnie 60 dni, z możliwością przedłużenia terminu za obopólną zgodą.

Porozumienie szybko jednak zaczęło się rozpadać z powodu sporu o kontrolę nad cieśniną Ormuz. 7 lipca Trump oświadczył, że umowa jest już nieaktualna, a tydzień później irańskie MSZ poinformowało o jej zawieszeniu.

Trump ogłasza „nowe terytorium USA”

W tle narastającego kryzysu Donald Trump stwierdził, że „wkrótce” ogłosi cieśninę Ormuz nowym terytorium Stanów Zjednoczonych. W poniedziałek powiedział, że uważa to za „doskonały pomysł”, argumentując, że USA i tak kontrolują ten strategiczny akwen dzięki blokadzie.

We wtorek Trump zrealizował swoje zapowiedzi. Na swoim koncie w Truth Social zamieścił mapę z zaznaczoną Cieśniną Ormuz i nagłówkiem „NEW U.S. Territory” – „NOWE TERYTORIUM USA”. Grafika przedstawia akwen między Zatoką Perską a Zatoką Omańską jako obszar należący do Stanów Zjednoczonych.

Cieśnina Ormuz jest jednym z najważniejszych szlaków transportu surowców energetycznych na świecie. Przed wybuchem wojny przepływała przez nią około jedna piąta światowego handlu ropą i skroplonym gazem ziemnym. Spór o kontrolę nad tym strategicznym akwenem stał się jednym z głównych punktów konfliktu między Waszyngtonem a Teheranem.