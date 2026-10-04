Tucker Carlson
Amerykański publicysta Tucker Carlson zakwestionował sposób przedstawiania niemieckiej napaści na Polskę w 1939 r. Jego zdaniem nie można mówić, że Adolf Hitler zaatakował Polskę „bez żadnego powodu”. Były brytyjski minister Jacob Rees-Mogg odpowiedział, że Carlson „ociera się o obronę Hitlera”.
Do ostrej wymiany zdań doszło podczas rozmowy Carlsona z byłym posłem Partii Konserwatywnej. Dyskusja zeszła na temat przyczyn II wojny światowej i decyzji Wielkiej Brytanii o przystąpieniu do konfliktu po niemieckiej agresji na Polskę.
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Carlson przekonywał, że przed 1939 r. istniał spór dotyczący terytoriów, które po I wojnie światowej znalazły się w granicach Polski. Odwoływał się przy tym do niemieckiego niezadowolenia z postanowień traktatu wersalskiego.
– Pomysł, że Hitler po prostu bez powodu wkroczył do Polski, jest kłamstwem – powiedział.
Jak relacjonuje Mediaite, Carlson zaznaczał jednocześnie, że nie broni niemieckiego dyktatora. Jego argumentacja opierała się jednak na twierdzeniu, że niemiecka agresja na Polskę miała wcześniejszy kontekst terytorialny i polityczny.
Rees-Mogg odpowiedział, że Wielka Brytania miała zobowiązania wobec Polski. Londyn i Warszawa podpisały 25 sierpnia 1939 r. układ o wzajemnej pomocy. Po niemieckiej napaści na Polskę Wielka Brytania zażądała wycofania niemieckich wojsk, a 3 września wypowiedziała III Rzeszy wojnę.
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Carlson podważał jednak także sens tej decyzji.
– Nigdy tego nie rozumiałem. Po co w ogóle walczyć w II wojnie światowej? – powiedział.
Przekonywał, że Wielka Brytania zapłaciła za udział w wojnie ogromną cenę, tracąc imperium i osłabiając własne państwo. Rees-Mogg odrzucił tę argumentację i ocenił, że pokonanie Hitlera było fundamentalną sprawą.
Były brytyjski minister określił II wojnę światową jako konflikt dobra ze złem. Gdy stwierdził, że bez zwycięstwa aliantów Brytyjczycy mogliby dziś mówić po niemiecku, Carlson odpowiedział: – Kogo to obchodzi?
Rees-Mogg odparł, że jego obchodzi, a następnie zarzucił Carlsonowi, że jego argumentacja zaczyna przypominać obronę Hitlera.
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Wypowiedzi Carlsona wywołały także reakcje w USA. Republikański senator Ted Cruz podkreślił, że Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i świat są w lepszej sytuacji dzięki pokonaniu nazistowskich Niemiec.
Carlson już wcześniej wywoływał kontrowersje wypowiedziami dotyczącymi II wojny światowej. W 2024 r. przeprowadził wywiad z Darrylem Cooperem, który przedstawiał Winstona Churchilla jako jednego z głównych odpowiedzialnych za eskalację konfliktu.
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