Polskie MSZ odpowiada na wywiad Władimira Putina. Wskazało dziesięć kłamstw

Ponaddwugodzinna rozmowa w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu została opublikowana na stronie tuckercarlson.com. Dziennikarz przeprowadził ją w Moskwie. Kreml zapowiedział, że opublikuje rozmowę również na swoich stronach.

Wywiad udzielony Tuckerowi Carlsonowi był pierwszym wywiadem udzielonym przez Putina amerykańskiemu dziennikarzowi od momentu rozpoczęcia przez Rosję inwazji na Ukrainę. Poprzedniego wywiadu amerykańskim mediom Putin udzielił w 2021 roku — wtedy rozmawiało z nim CNBC.

Władimir Putin w rozmowie z Tuckerem Carlsonem: Jedna sytuacja, gdy wysłałbym wojsko do Polski

W czasie rozmowy Putin był pytany m.in., czy wyobraża sobie sytuację, w której wysyła rosyjskich żołnierzy do Polski. - Tylko w jednym przypadku, jeśli Polska zaatakuje Rosję. Dlaczego? Ponieważ nie mamy interesów w Polsce, na Łotwie, czy gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to zrobić. Nie mamy w tym żadnego interesu — zapewnił.

W długiej, ponaddwugodzinnej rozmowie Putin snuł teorie dotyczące nierozerwalnych związków Ukrainy z Rosją i odwiecznych prób Polaków zerwania tych więzi, które Polska rzekomo miała podejmować już od czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prezydent Rosji twierdzi, że Polska „uciskała” ludność obecnej Ukrainy, która koniec końców zwróciła się o pomoc do rosyjskiego cara. Najbardziej kuriozalne tezy Putina dotyczyły rzekomych powodów, dla których to Polska sprowokowała Hitlera, by ten zaczął II wojnę światową właśnie od zaatakowanie celów w Polsce.