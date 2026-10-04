Hiszpańska policja rozpoczęła w niedzielę likwidację największego nielegalnego obozowiska migrantów w Ceucie. W prowizorycznej osadzie przy plaży Trampolín od ponad dwóch miesięcy mieszkało ponad 3,5 tys. osób. Operacja ruszyła nieco ponad tydzień przed wizytą króla Filipa VI i królowej Letycji.
Jak podaje Euronews, do Ceuty skierowano oddziały prewencji m.in. z Sewilli, Grenady i Malagi. W akcji uczestniczą również lokalne jednostki policji i funkcjonariusze służb wywiadowczych. Teren jest obserwowany z powietrza przez drona, a działania zabezpieczają także pojazdy opancerzone.
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Policja tłumaczy likwidację obozowiska pogarszającymi się warunkami sanitarnymi i bezpieczeństwem. Woda przy plaży Trampolín jest skażona, a w okolicy dochodziło do coraz większej liczby brutalnych incydentów – podał Euronews.
Funkcjonariusze od rana chodzili od namiotu do namiotu i informowali mieszkańców, że muszą opuścić teren. Następnie konstrukcje były demontowane. Tłumacz wyjaśniał po arabsku, dokąd zostaną przewiezieni migranci.
W pierwszej fazie operacji objęto nią również kobiety i dzieci, choć większość mieszkańców obozu stanowili mężczyźni. Migranci są autobusami przewożeni do ośrodka recepcyjnego Tarajal, gdzie przechodzą identyfikację i wstępną ocenę sytuacji. Część z nich może zdecydować się na powrót do krajów pochodzenia.
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Jeszcze przed rozpoczęciem akcji niektórzy mieszkańcy obozu uciekli w pobliskie wzgórza. Policja wcześniej zamknęła drogi i przejścia prowadzące w okolice obozowiska, by zapobiec ucieczkom i ewentualnym starciom.
To trzecia podobna operacja przeprowadzona w Ceucie w ostatnich tygodniach. Wcześniej policja likwidowała prowizoryczne obozowiska w rejonie Benítez.
Największym problemem pozostaje brak miejsc w ośrodkach recepcyjnych. Obóz w porcie przygotowano dla około 1,7 tys. osób, ale już we wrześniu ponad 2 tys. migrantów nie znalazłio tam miejsca i wrócili na plaże.
Według Euronews władze wyznaczyły 15 października jako termin zakończenia likwidacji obozowisk. Dwa dni wcześniej Ceutę mają odwiedzić król Filip VI i królowa Letycja.
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Obecny kryzys rozpoczął się pod koniec lipca, gdy z Maroka do Ceuty przedostało się ponad 70 tys. osób. Większość z nich została odesłana w ciągu kilku godzin.
Ceuta jest hiszpańską enklawą w Afryce Północnej i jednym z najważniejszych punktów na szlaku migracyjnym prowadzącym z Afryki do Unii Europejskiej. Miasto graniczy bezpośrednio z Marokiem.
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