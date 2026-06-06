62 proc. młodych odpuszcza zakupy związane z hobby. Finanse Polaków pękają w szwach
Jak wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku, z zakupu rzeczy związanych z zainteresowaniami najczęściej musiały zrezygnować osoby w wieku 18-29 lat. Co najmniej raz w ub.r. zrobiło tak 62 proc.
W przypadku osób mających na utrzymaniu niepełnoletnie dzieci taką odpowiedź wybrało 55 proc. ankietowanych, a w gospodarstwach domowych, w których mieszkają wyłącznie dorośli - 40 proc. badanych. W publikacji opisującej badanie zaznaczono, że takie zakupy ogranicza 33 proc. osób w subiektywnie dobrej kondycji finansowej i 63 proc. ankietowanych, którzy źle oceniają swój budżet.
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Autorzy badania zaznaczyli, że aby nie przegapić np. promocji lub wyjazdu last minute w ub.r. 24 proc. osób co najmniej raz sięgnęło po kredyt, raty lub płatności odroczone.
Jednocześnie 49 proc. ankietowanych w celu spełniania marzeń np. podróży, kursów czy zakupu sprzętu, korzysta z narzędzi cyfrowych.
Najczęściej z aplikacji mobilnych, planerów i sztucznej inteligencji korzystają trzydziestolatkowie (robi tak 62 proc. z nich). Najrzadziej sięgają po te rozwiązania seniorzy - 36 proc. Jak dodano w publikacji, 57 proc. użytkowników dzięki narzędziom cyfrowym porównuje oferty , a połowa ankietowanych szuka pomysłów i inspiracji. Ponadto 25 proc. badanych układa z pomocą takich narzędzi strategię na realizację celu, 23 proc. w ten sposób zarządza budżetem i kosztami, a 19 proc. sięga po cyfrowe rozwiązania w celu kontroli wydatków i oszczędzania.
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Badanie zostało zrealizowane metodą CATI przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 7-10 kwietnia 2026 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa dorosłych 1000 Polaków.
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