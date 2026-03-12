Drugim sposobem oszczędzania są lokaty bankowe (28 proc.), a trzecim: dosłowne odkładanie pieniędzy, czyli trzymanie ich w domu. Tę metodę stosuje więcej niż co piąta osoba w wieku przedemerytalnym. W raporcie przytoczono jedną z wypowiedzi uzyskanych w czasie badania: „Ja bym w IKE nie wierzyła, bo po OFE, to ja już skreśliłam tego typu oszczędności, że państwo mówi, że to są nasze pieniądze, a potem nam zabierają, mówią, że to nie nasze, dlatego ja jakieś takie IKE, IKZE i te inne to staram się tam w ogóle nie zostawiać swoich oszczędności, wolę do skarpety włożyć… Wiadomo, że to straci trochę na wartości, ale lokaty bankowe też są tak nisko oprocentowane, że to niewiele da". Jedną z przyczyn jest więc brak zaufania do produktów finansowych i niskie ich oprocentowanie. Dr Katarzyna Sekścińska z UW, która prowadzi badania dotyczące oszczędzania w Polsce, uważa, że jest to zachowanie i jego powszechność społeczna, która zaskakuje od lat: – Wyraźnie tendencja zwiększyła się w czasie pandemii i po wybuchu wojny pełnoskalowej w Ukrainie. Z jednej strony jest to przekonanie, że powinienem mieć jakieś pieniądze w domu na wypadek blokady systemów bankowych czy innych sytuacji kryzysowych, a z drugiej istnieje przekonanie, że żadne zawirowania (w tym polityczne czy ekonomiczne) nie zagrażają oszczędnościom trzymanym w domach – dodaje ekspertka. Jej zdaniem sporo osób robi tak z przyzwyczajenia.

Z badania wynika, że mniejszą popularnością od oszczędności domowych cieszą się wśród ludzi dojrzałych formy oszczędności emerytalnych dodatkowych, stworzone i gwarantowane przez państwo. IKE posiada 16 proc. badanych, ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ok. 15 proc., a IKZE – 14proc. Najrzadziej skorzystano z Pracowniczych Planów Kapitałowych – 10 proc.

Znikome jest także zainteresowanie akcjami i obligacjami – ponad 80 proc. respondentów nie jest nimi zainteresowanych i w przyszłości nie planują ich kupować. Ma je dosłownie po kilka procent respondentów.

Nieruchomości jako sposób Polaków na zabezpieczenie emerytury

Naukowcy sprawdzili, czy osoby dojrzałe mają inne możliwości zabezpieczenia się na czas emerytury. Okazało się, że co dziesiąta osoba ma albo mieszkanie w Polsce, w którym nie mieszka, albo działkę budowlaną czy rekreacyjną. W tej grupie są takie, które zainwestowały w różne formy nieruchomości.

Co dziesiąty respondent, który ma dekadę lub mniej do wieku emerytalnego, ma inne mieszkanie w Polsce niż to, w którym mieszka i jest to najbardziej popularna forma pasywnego oszczędzania. Tylko nieliczni zainwestowali w mieszkania lub domy za granicą.