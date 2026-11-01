Portal Infobae podaje, że operacja wenezuelskiego wojska przeciwko kolumbijskiej grupie zbrojnej, uznawanej za jedną z najpotężniejszych w Ameryce Południowej, trwała od czwartku. Nalot przy użyciu dronów przeprowadzono na skład narkotyków Narodowej Armii Wyzwolenia (ELN) w pobliżu granicy z Kolumbią. Wśród ofiar jest 62-letnia kobieta, prawdopodobnie żona jednego z członków ELN – podał Infobae.

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Dyrektor Fundaredes Javier Tarazona przekazał francuskiej agencji AFP, że jeden z pracowników organizacji widział dziewięć ciał ofiar ataku. Określił go jako „pierwsze bombardowanie przeprowadzone przez Wenezuelę przeciwko ELN”.

Władze Wenezueli nie poinformowały o ataku i nie odpowiedziały na prośbę o komentarz od AFP.

Kolumbia: zginęło co najmniej 19 osób

Kolumbijski dziennik „El Tiempo” poinformował, że zginęło co najmniej 19 osób. Są również ranni, ale ich liczba jest nieznana – dodała gazeta.

Wenezuela była od dawna oskarżana przez władze Kolumbii o tolerowanie obecności kolumbijskich grup rebelianckich na swoim terytorium. Prezydent Kolumbii Abelardo de la Espriella ogłosił ofensywę wojskową przeciwko tym grupom, w czym wspiera go administracja jego ideologicznego sojusznika, prezydenta USA Donalda Trumpa.

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Caracas również zaczęło prowadzić politykę przychylną Waszyngtonowi po obaleniu przez siły specjalne USA wieloletniego autorytarnego przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro w styczniu br.