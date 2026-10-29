Francuscy policjanci pracują na miejscu strzelaniny pod Paryżem
Mężczyzna, który 23 października otworzył ogień do ludzi w departamencie Yvelines w regionie paryskim, przyznał podczas przesłuchania, że wybierał ofiary na podstawie ich pochodzenia i wyznania. Kevin T. nie uważa jednak swojego działania za akt terroryzmu. Według prokuratury nie żałuje tego, co zrobił.
– Wybrał na cel osoby o typie muzułmańskim, afrykańskim czy północnoafrykańskim – przekazał prokurator Olivier Christen, przytaczając wyjaśnienia podejrzanego.
Jak zauważa agencja AFP, mężczyzna przyznał tym samym, że kierował się motywami rasistowskimi. Jednocześnie zaprzeczył motywom terrorystycznym, uznając swoje działanie za uprawnione.
Podczas przeszukania domu Kevina T. w miejscowości Plaisir śledczy znaleźli broń lub jej elementy, egzemplarze „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, a także Koran i Biblię.
Zabezpieczono również naklejki z hasłami, w tym „Niech żyje Francja, RN” oraz „Dumny, że jestem Francuzem”. Skrót RN odnosi się do skrajnie prawicowej partii Zgromadzenie Narodowe.
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Mężczyzna przyznał, że sam zaprojektował naklejki, a następnie zlecił ich wykonanie. Zapewniał jednak, że nie należy do żadnej partii politycznej ani nie jest sympatykiem żadnego ugrupowania.
Według źródła zbliżonego do śledztwa, cytowanego przez AFP, w ciągu ostatnich dziesięciu lat Kevin T. przyjmował coraz bardziej radykalne poglądy skrajnie prawicowe.
Z ustaleń prokuratury wynika również, że napastnik wcześniej przygotowywał się do ataku. Kupił broń, a także zaopatrzył się w opaskę policyjną i kajdanki.
Do strzelaniny doszło w piątek, 23 października. Kevin T. przemieszczał się samochodem po departamencie Yvelines i otwierał ogień do ludzi.
W miejscowości Trappes zginął 26-letni Pengo Bossio Wangi, obywatel Francji pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga. Siedem innych osób zostało rannych. Trzy z nich nadal przebywają w szpitalu.
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Śledczy analizują również stan zdrowia psychicznego napastnika. Kevin T. powoływał się na diagnozę schizofrenii, jednak prokurator Olivier Christen, przytaczając opinię lekarza, zaznaczył, że była to raczej interpretacja samego podejrzanego niż ocena medyczna.
Mężczyzna miał problemy psychiczne, a przez ostatnich kilkanaście lat intensywnie zażywał narkotyki. W jego krwi wykryto kokainę i marihuanę, a także ślady leków antydepresyjnych.
Prezydent Francji Emmanuel Macron nazwał strzelaninę w Trappes „rasistowskim atakiem terrorystycznym”. Sam podejrzany nie przyznaje się do motywacji terrorystycznej.
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