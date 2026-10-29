Amerykański prezydent odniósł się w czwartek rano do słów Hakeema Jeffriesa, lidera demokratów w Izbie Reprezentantów, który zapowiedział ostatnio, że jeśli jego partia wygra tegoroczne wybory połówkowe, doprowadzi do odsunięcia sekretarza obrony Pete’a Hegsetha ze stanowiska.

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– Uważam, że to okropne – powiedział Donald Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza Washington Examiner przed wylotem na wiec wyborczy w Karolinie Południowej.

– Oni nie robią nic innego, tylko mówią o wszczynaniu procedury impeachmentu wobec wszystkich – skomentował.

USA. Donald Trump grozi odwetem, jeśli demokraci spróbują odwołać Pete’a Hegsetha

Prezydent USA zagroził następnie odwetem wobec demokratów, którzy są bliscy odzyskania kontroli nad Izbą Reprezentantów. Pochwalił jednocześnie Hegsetha, twierdząc, że doskonale sprawuje się w roli szefa Pentagonu.

– Szczerze mówiąc, gdybyśmy chcieli grać w tę grę, potrafilibyśmy grać w nią równie dobrze – ostrzegł Trump. – Ale oni mówią o Pete’cie Hegsethu. Wykonuje świetną robotę. To wielki wojownik. Uważam, że od wielu, wielu lat nikt nie jest lepszy od niego na tym stanowisku i wiele osób się ze mną zgadza – dodał.

Trump nie wyjawił szczegółów, w jaki sposób republikanie mieliby wziąć odwet za impeachment Hegsetha, jednak już wcześniej groził, że zawetuje każdą ustawę przedstawioną w drugiej połowie jego kadencji, jeśli kontrolę nad Kongresem przejmą demokraci.

Demokraci sygnalizowali, że chcą doprowadzić do impeachmentu Hegsetha w związku ze sposobem prowadzenia przez niego wojny z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego i doprowadziła do wzrostu cen benzyny oraz oleju napędowego. Krytykowali również jego decyzję o zatwierdzeniu ataków na łodzie na Karaibach, mających powstrzymać napływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych.