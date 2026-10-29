Pete Hegseth
Amerykański prezydent odniósł się w czwartek rano do słów Hakeema Jeffriesa, lidera demokratów w Izbie Reprezentantów, który zapowiedział ostatnio, że jeśli jego partia wygra tegoroczne wybory połówkowe, doprowadzi do odsunięcia sekretarza obrony Pete’a Hegsetha ze stanowiska.
– Uważam, że to okropne – powiedział Donald Trump, odpowiadając na pytanie dziennikarza Washington Examiner przed wylotem na wiec wyborczy w Karolinie Południowej.
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– Oni nie robią nic innego, tylko mówią o wszczynaniu procedury impeachmentu wobec wszystkich – skomentował.
Prezydent USA zagroził następnie odwetem wobec demokratów, którzy są bliscy odzyskania kontroli nad Izbą Reprezentantów. Pochwalił jednocześnie Hegsetha, twierdząc, że doskonale sprawuje się w roli szefa Pentagonu.
– Szczerze mówiąc, gdybyśmy chcieli grać w tę grę, potrafilibyśmy grać w nią równie dobrze – ostrzegł Trump. – Ale oni mówią o Pete’cie Hegsethu. Wykonuje świetną robotę. To wielki wojownik. Uważam, że od wielu, wielu lat nikt nie jest lepszy od niego na tym stanowisku i wiele osób się ze mną zgadza – dodał.
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Trump nie wyjawił szczegółów, w jaki sposób republikanie mieliby wziąć odwet za impeachment Hegsetha, jednak już wcześniej groził, że zawetuje każdą ustawę przedstawioną w drugiej połowie jego kadencji, jeśli kontrolę nad Kongresem przejmą demokraci.
Demokraci sygnalizowali, że chcą doprowadzić do impeachmentu Hegsetha w związku ze sposobem prowadzenia przez niego wojny z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego i doprowadziła do wzrostu cen benzyny oraz oleju napędowego. Krytykowali również jego decyzję o zatwierdzeniu ataków na łodzie na Karaibach, mających powstrzymać napływ narkotyków do Stanów Zjednoczonych.
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