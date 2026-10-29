Według wcześniejszych informacji przekazywanych przez służby ratunkowe i władze regionalne w katastrofie zginęło 68 osób.

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Kolizja pociągów w Hiszpanii. Bilans ofiar wzrósł do 74

Hiszpańska Komisja Badania Wypadków Kolejowych (CIAF) – która prowadzi dochodzenie w sprawie katastrofy kolejowej w miejscowości Urda, w prowincji Toledo – wskazuje, że w tragicznym zderzeniu pociągów AVE i Iryo, do którego doszło w środę, zginęły 74 osoby. Władze wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha nie potwierdziły jednak dotychczas tej liczby.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkreśliło, że pozostaje w kontakcie z ambasadami państw, których obywatele podróżowali pociągami uczestniczącymi w katastrofie. Według aktualnych danych w obu składach znajdowało się co najmniej 42 cudzoziemców. Jeden z nich miał zginąć, los kolejnych 24 pozostaje nieznany.

Jak podają źródła w hiszpańskim MSZ, na które powołują się lokalne media, spośród 42 cudzoziemców dziesięciu nie odniosło żadnych obrażeń, a siedmiu zostało rannych. Pasażerowie ci mieli reprezentować siedem różnych narodowości.

Wcześniej szef władz wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha, Emiliano Garcia-Page przekazał podczas konferencji prasowej z premierem Pedro Sanchezem – już po posiedzeniu centrum koordynacji działań kryzysowych (CECOPI) – że wśród 110 rannych, którzy potrzebowali pomocy medycznej, 60 opuściło już szpitale, a 50 pozostaje hospitalizowanych.

Szef władz regionalnych zaznaczył, że stan czterech najciężej rannych pacjentów poprawia się. Dodał, że jest „nieco bardziej optymistyczne nastawienie” dotyczące ich rokowań.

Jak doszło do tragicznej kolizji pociągów w Hiszpanii?

W środę o godz. 8.53 doszło do zderzenia się pociągów AVE i Iryo w miejscowości Urda w środkowej Hiszpanii.

Podczas wizyty na miejscu katastrofy premier Hiszpanii Pedro Sanchez ogłosił trzydniową żałobę narodową i zapowiedział dokładne wyjaśnienie przyczyn wypadku.

Na miejsce zdarzenia w środę skierowano helikoptery, liczne ambulanse i wozy straży pożarnej. Psy tropiące poszukiwały ludzi i ciał w zdruzgotanych wagonach. Ranni byli przewożeni przede wszystkim do szpitali w Toledo, Alcazar de Juan i Ciudad Real, ale kilku trafiło też do szpitali w Madrycie. W hali sportowej w miejscowości Urda znajdującej się najbliżej miejsca wypadku lokalne władze zorganizowały punkt pierwszej pomocy.

Dziennik „El Español” podawał, że do godz. 14 pomoc otrzymało tam około 400 osób, zarówno rannych, jak i członków rodzin szukających bliskich. Mieszkańcy okolicznych miejscowości znosili tam wodę i posiłki. W jednej części opatrywano lżej rannych, w drugiej zajmowano się, przy wsparciu psychologów, osobami poszukującymi bliskich.