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Wołodymyr Zełenski
Jeśli to PR-owcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wpadli na pomysł umówienia rozmowy z niezwykle popularnym podcasterem Stevenem Bartlettem, autorem mającego 21 milionów fanów programu „The Diary of A CEO”, powinni dostać od swego szefa premię. W kilka dni podcast z udziałem ukraińskiego przywódcy na różnych platformach obejrzano miliony razy. Większość komentarzy była Zełenskiemu życzliwa.
Bo też Bartlett przeprowadził niezwykle osobistą rozmowę. Dyskutował o dzieciństwie, młodości, początkach kariery zawodowej obecnego prezydenta. Na widzach z pewnością zrobiły wrażenie momenty, gdy Zełenski miał łzy w oczach. To wzruszenie, a może gra aktorska? Z punktu widzenia celu, jakim było przeciwstawienie okrutnego Putina i nieprzewidywalnego Trumpa bardzo ciepłemu, ludzkiemu Zełenskiemu, nie ma to znaczenia. Bo ten cel udało się osiągnąć.
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