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Michał Szułdrzyński: Wołodymyr Zełenski wpadł w pułapkę historii UPA

Wołodymyr Zełenski ze łzami w oczach opowiadał o Buczy, rosyjskich zbrodniach i rozmowach z Donaldem Trumpem. Wywiad u Stevena Bartletta obejrzały miliony. Ukraiński prezydent pokazał ludzką twarz, ale jego słowa o nazizmie rodzą pytania o ukraiński kult UPA.

Publikacja: 30.10.2026 18:52

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Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

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Michał Szułdrzyński

Jeśli to PR-owcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego wpadli na pomysł umówienia rozmowy z niezwykle popularnym podcasterem Stevenem Bartlettem, autorem mającego 21 milionów fanów programu „The Diary of A CEO”, powinni dostać od swego szefa premię. W kilka dni podcast z udziałem ukraińskiego przywódcy na różnych platformach obejrzano miliony razy. Większość komentarzy była Zełenskiemu życzliwa.

Bo też Bartlett przeprowadził niezwykle osobistą rozmowę. Dyskutował o dzieciństwie, młodości, początkach kariery zawodowej obecnego prezydenta. Na widzach z pewnością zrobiły wrażenie momenty, gdy Zełenski miał łzy w oczach. To wzruszenie, a może gra aktorska? Z punktu widzenia celu, jakim było przeciwstawienie okrutnego Putina i nieprzewidywalnego Trumpa bardzo ciepłemu, ludzkiemu Zełenskiemu, nie ma to znaczenia. Bo ten cel udało się osiągnąć.

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