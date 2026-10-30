W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop. Dotychczasowe kierownictwo natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarża drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK obszerne wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

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Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren TK w odpowiedzi na pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej, która zaalarmowała o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników.

Przed budynkiem doszło do przepychanek ze zgromadzonymi manifestantami, a policja zatrzymała kilka osób, które sforsowały ogrodzenie. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu lotu z oficjalną wizytą do Senegalu i zawróceniu samolotu do Polski.

Jarosław Kaczyński komentuje wydarzenia w TK. „Prosta droga do autorytaryzmu”

Działania w TK ostro krytykują politycy opozycji, a w ich wpisach w mediach społecznościowych dominuje narracja o „zamachu stanu”. Na koncie Jarosława Kaczyńskiego w serwisie X można przeczytać, że to „pierwszy taki przypadek w skali światowej”, a „od dzisiaj Polska staje się państwem policyjnym, a od tego już prosta droga do autorytaryzmu, a potem do totalitaryzmu”. „My, Polacy, nie możemy się dać zastraszyć! Obywatelski protest, całkowicie legalny, musi trwać dalej! Trybunał to gwarant naszej wolności i suwerenności! Deptanie prawa przez Tuska nie ma żadnych granic!” – czytamy dalej.

W podobnym tonie piszą inni politycy PiS. „Władza Tuska po raz kolejny pokazuje, że nie zamierza liczyć się z żadnymi granicami. Siłowe działania wobec Trybunału Konstytucyjnego to nie jest normalne funkcjonowanie demokratycznego państwa!” – stwierdził Przemysław Czarnek, kandydat tej partii na premiera.

Czarnek podkreślił, że „prawo nie może ustępować miejsca politycznym rozkazom”, a „Trybunał Konstytucyjny to jeden z gwarantów wolności, niepodległości i suwerenności Polski”. Zapowiedział, że PiS będzie „bronić Trybunału Konstytucyjnego, suwerenności i polskiego porządku prawnego”.

Swój przyjazd pod Trybunał zapowiedział były premier z PiS, Mateusz Morawiecki, obecnie lider Rozwoju Plus. „Nie ma naszej zgody na białoruskie metody w Polsce” – stwierdził.

Konfederacja chce „resetu konstytucyjnego”

„Miało być »przywracanie praworządności«, a zrobili z Polski republikę bananową” – ocenił z kolei Krzysztof Bosak z Konfederacji. „Napisałbym, że to przekroczenie rubikonu, gdyby nie fakt, że jest to już kolejny bezprawny rajd na instytucję z wykorzystaniem Policji” - dodał. Natomiast według Sławomira Mentzena „wszystko, co Tusk robi z Trybunałem Konstytucyjnym, jest oczywistym bezprawiem i prawdopodobnie po prostu zamachem stanu”. „Gdy już obalimy ten bandycki rząd Tuska, trzeba będzie zrobić reset i postawić TK na nowo. Ani Tusk, ani Kaczyński nie powinni mieć już nigdy żadnego wpływu na sądy i trybunały!” – dodał na X.

Grzegorz Braun? Wydarzenia w TK? Musimy wystąpić z Unii Europejskiej

W obszernym wpisie Grzegorz Braun, szef Konfederacji Korony Polskiej, ocenił, że „dzisiejsze zdarzenia związane z Trybunałem Konstytucyjnym pokazują, że rządząca Koalicja Obywatelska zdecydowała się na wymuszanie swoich racji politycznych przy pomocy policji abstrahując od porządku prawnego, co przywołuje na pamięć zdarzenia z maja 1926 r. których stulecie niedawno obchodziliśmy”. „Szczególnie bulwersujące jest, że zlecenie siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego zlecił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek z pewnością na polecenie premiera Donalda Tuska” – napisał.

Zdaniem Brauna „sytuacja ta prowadzi do upadku instytucji Trybunału Konstytucyjnego, gdyż zapewne w tej sytuacji ukonstytuują się dwa Trybunały Konstytucyjne uznawane w zależności od opcji politycznej”. W jego opinii „jedyne wyjście z tej sytuacji klinczu praworządności w jakim znalazła się Polska to wyjście z UE, które spowoduje automatyczne uporządkowanie systemu prawnego i usunie z niego orzeczenia i interpretacje obcych organów sądowych, które są wykorzystywane do jego demolowania”.