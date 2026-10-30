„P. Tusk i jego ludzie, którzy nas zadłużają i są gospodarczo żałośnie nieudolni, dziś okazali się także bandycką hołotą, która dokonała brutalnej napaści na konstytucyjny organ państwa” - napisał były prezydent w serwisie X.

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„Nie umieją wygrać zgodnie z prawem, na demokratycznych zasadach, więc używają pały. Tacy są europejscy” - dodał.

30 października Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska jako mająca najdłuższy staż sędziowski została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Jako podstawę prawną do działania wobec Święczkowskiego i Sochańskiego wskazano art. 130 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Artykuł ten mówi, że „jeżeli sędziego zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa umyślnego albo jeżeli ze względu na rodzaj czynu dokonanego przez sędziego powaga sądu lub istotne interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania obowiązków służbowych, prezes sądu albo Minister Sprawiedliwości mogą zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych sędziego aż do czasu wydania uchwały przez sąd dyscyplinarny, nie dłużej niż na miesiąc”. Przepis ten ma mieć zastosowanie do sędziów TK.

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