Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego „o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy”. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu – ocenił na portalu X.

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Sławomir Mentzen: prezydent Karol Nawrocki powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego

„Apeluję do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu” - napisał Mentzen w piątek wieczorem na platformie X.

Mentzen ocenił, że „liderzy partii politycznych powinni jak najszybciej przedyskutować, czy nie jest to najwyższy czas, żeby się zatrzymać i dojść do porozumienia”.

„Panowie (…), jeszcze nie jest za późno na opamiętanie się!” - napisał Mentzen, zwracając się do wicepremiera, szefa MON i prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz wicemarszałka Sejmu Szymona Hołowni (Polska 2050).

Około godz. 18 w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja w sprawie zarządzenia przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka wynika, że Anna Korwin-Piotrowska, jako mająca najdłuższy staż sędziowski, została osobą kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenia o przerwach w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego na okres miesiąca.

Policja w Trybunale Konstytucyjnym

Komenda stołeczna policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Annę Korwin-Piotrowską o możliwości wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników TK. Policji nie ma w budynku TK.

Prezydent Karol Nawrocki, odnosząc się do sytuacji w TK, napisał na platformie X, że „w takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam”.

Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker poinformował z kolei, że „zaraz po powrocie do Polski prezydent Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim”.

Prezydent Karol Nawrocki wylądował już na warszawskim Okęciu.

Zgodnie z konstytucją Rada Bezpieczeństwa Narodowego jest organem doradczym prezydenta RP w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Posiedzenia Rady zwołuje prezydent, określając jednocześnie ich tematykę.

W skład RBN wchodzą: marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ministrowie: obrony, spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych, przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych, szef BBN i szef prezydenckiej kancelarii

Najbliższe posiedzenie RBN planowane jest na 3 listopada. Szef BBN Bartosz Grodecki zapowiedział, że omówione zostaną wówczas bieżące kwestie dotyczące bezpieczeństwa narodowego oraz sprawa budowy stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.