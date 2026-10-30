– Z obawy o życie i zdrowie osób w TK i wokół niego nie wyrażam zgody na wjazd kogokolwiek na teren TK; z Prezydentem RP możemy spotkać się w Pałacu Prezydenckim – przekazała PAP sędzia Korwin-Piotrowska, mająca obecnie kierować pracami TK.

Reklama Reklama

Odniosła się m.in. do zapowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego, który zawrócił samolot lecący do Senegalu i wrócił do Polski. Prezes Bogdan Święczkowski stwierdził, że wróci pod budynek TK z prezydentem.