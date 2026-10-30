Bogdan Święczkowski przeszedł na teren Trybunału Konstytucyjnego
Bogdan Świeczkowski po godzinie 20 dotarł przed gmach Trybunału Konstytucyjnego. Mimo rozmów z policją nie został wpuszczony do środka. Prezes TK pytał zgromadzonych przed budynkiem, czy ktoś ma łom. Jeden z uczestników protestu powiedział, że jest ślusarzem, zbliżył się do furtki w ogrodzeniu i usiłował ją otworzyć. Widać było iskry.
Ostatecznie przecięto zabezpieczenie na furtce i Świeczkowskiemu udało się wejść na teren TK. Następnie stanął przed kordonem policjantów i, trzymając w ręku legitymację, ponownie zaapelował o wpuszczenie go do siedziby instytucji.
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Wcześniej Świeczkowski przemawiając go zgromadzonych stwierdził, że administratorem budynku Trybunału Konstytucyjnego jest tylko i wyłącznie on jako prezes instytucji. Zaznaczył, że Trybunał Konstytucyjny to „nie jest tylko budynek”. – Pamiętajcie, że Trybunał to ludzie i sędziowie – podkreślił.
Świeczkowski dodał, że w sobotę przybędą tam „wszyscy legalni sędziowie” i będą domagać się wejścia do budynku. Skomentował, że Anna Korwin-Piotrowska „uzurpuje sobie możliwość kierowania Trybunałem”, co jest według niego „niebywałym skandalem”. Ocenił jednocześnie, że „wszelkie decyzje podejmowane przez uzurpatorów są bezprawne od początku do końca”.
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Policja weszła w piątek na teren TK po tym, jak sędzia Anna Korwin-Piotrowska wskazała na „możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego”. Trzy osoby wtargnęły wcześniej do siedziby instytucji. Korwin-Piotrowska podjęła tego dnia także decyzję o zarządzeniu natychmiastowej, miesięcznej przerwy w czynnościach sędziego prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i zastępcy prezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Jednocześnie jako najstarsza stażem sędzia przejęła obowiązki prezesa TK.
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