Przed Trybunałem Konstytucyjnym przy al. Szucha w Warszawie zgromadzili się w piątek wieczorem politycy PiS, Rozwoju Plus i Konfederacji Korony Polskiej oraz przeciwnicy zmian w kierownictwie TK. Wśród manifestantów znaleźli się prezes PiS Jarosław Kaczyński, były premier Mateusz Morawiecki, była prezes Trybunału Julia Przyłębska oraz Bogdan Święczkowski.

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Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki przywitali się na miejscu manifestacji. Prezes PiS przyznał, że choć mają do siebie różne zarzuty, w obecnej sytuacji konieczna jest jedność.

Przed Trybunałem pojawił się także lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun. Przyjazd zapowiedział w serwisie X jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

Bogdan Święczkowski przed Trybunałem Konstytucyjnym. Pytał o łom

Policja zabezpiecza teren Trybunału Konstytucyjnego. Za bramą funkcjonariusze ustawiają barierki, tworząc drugą linię zabezpieczenia. Wcześniej zatrzymano trzy osoby, które przedostały się na teren instytucji przez płot. Zamknięta została również cała ulica.

Po przybyciu Bogdana Święczkowskiego rozpoczęły się próby otwarcia furtki prowadzącej na teren Trybunału. Święczkowski pytał zgromadzonych, czy ktoś ma przy sobie łom.

Manifestanci przynieśli polskie flagi, transparenty oraz flagi Solidarności. Obok głównej bramy ustawiono podest ze studiem telewizji Republika, w którym prowadzone są rozmowy z politykami.

Zgromadzeni oczekują na przyjazd prezydenta Karola Nawrockiego. W piątek głowa państwa poinformowała o przerwaniu podróży do Senegalu i powrocie do Polski.

Konflikt w Trybunale Konstytucyjnym. Policja zabezpiecza siedzibę TK

Około godz. 18 na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Jak przekazali PAP Maciej Taborowski, Magdalena Bentkowska i Maciej Berek, kierowanie Trybunałem przejęła Anna Korwin-Piotrowska, jako sędzia z najdłuższym stażem. Wydała ona zarządzenia przewidujące miesięczną przerwę w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego.

Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze prowadzą czynności na terenie TK w związku ze zgłoszeniem Anny Korwin-Piotrowskiej. Dotyczyło ono możliwości wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału.

Policja podkreśliła, że funkcjonariusze nie znajdują się wewnątrz budynku TK.