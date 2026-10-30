



Reklama Reklama

Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarsza stażem sędzia, przejęła obowiązki prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Wcześniej Komenda Stołeczna Policji poinformowała, że funkcjonariusze realizują czynności ustawowe na terenie siedziby Trybunału Konstytucyjnego, w związku z informacją przekazaną przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego Annę Korwin-Piotrowską. Policja nie weszła do TK.

Policja na terenie Trybunału Konstytucyjnego. Nie weszli do samego TK

Sędzia miała w nim wskazać na „możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia lub zdrowia sędziów i pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłóceń porządku publicznego”.

„Policja wykonuje swoje ustawowe zadania z poszanowaniem niezależności Trybunału Konstytucyjnego, działając w granicach przyznanych jej kompetencji. Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału jako instytucji” – podkreśliła KSP.

Policjanci są na terenie TK, jednak jak przekazała KSP na portalu X, nie ma ich w budynku Trybunału Konstytucyjnego.

„W związku z incydentami, do których doszło w rejonie zgromadzenia przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, w tym rzucaniem niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu, policjanci podejmują działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na miejscu oraz przywrócenie porządku publicznego” – zaznaczyła.

Czytaj więcej Sądy i trybunały Sędzia Stelina: Spór o Trybunał Konstytucyjny może trwać latami Obie strony grają o pełną pulę. Każdy myśli, że wygra wybory, a wtedy nie będzie patrzył na konstytucję czy na prawo, lecz zrobi taki reset, że wyr...

Zaapelowała o zachowanie spokoju, niepodejmowanie działań zagrażających innym osobom, oraz stosowanie się do zgodnych z prawem poleceń funkcjonariuszy.