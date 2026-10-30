Sędzia Anna Korwin-Piotrowska kierującą Trybunałem Konstytucyjnym – wynika z informacji przekazanych PAP przez Macieja Taborowskiego, Magdalenę Bentkowską i Macieja Berka. Tym samym dotychczasowy prezes Bogdan Święczkowski miałby tym samym przestać pełnić swoją funkcję.

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„Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu” – czytamy we wpisie.

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