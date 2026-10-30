„Uważam Bogdana Święczkowskiego za najgorszą osobę do pełnienia funkcji prezesa TK. Ale nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby »zarządzać przerwę« w jego czynnościach, czy »zawieszać go«” – napisał w serwisie X Marcin Matczak. Jego zdaniem „działania siłowe i bez podstawy prawnej, jeśli rzeczywiście są podejmowane, zemszczą się na demokracji okrutnie”.

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„Nie da się przywrócić praworządności siłą” – dodał w innym wpisie profesor nauk społecznych oraz profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W piątek wieczorem na oficjalnej stronie internetowej TK pojawiło się oświadczenie sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej o wysłaniu dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego na przymusowy, miesięczny urlop. Dotychczasowe kierownictwo natychmiast opublikowało w mediach społecznościowych komunikat, w którym oskarża drugą stronę o „bezprawne przejęcie” witryny internetowej TK, twierdząc, że Korwin-Piotrowska w ogóle nie jest sędzią. Równolegle minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skierował do TK obszerne wnioski o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu.

Sytuacja eskalowała na zewnątrz gmachu przy al. Szucha, gdzie interweniowały duże siły policji. Funkcjonariusze otoczyli teren TK w odpowiedzi na pismo sędzi Korwin-Piotrowskiej, która zaalarmowała o bezpośrednim zagrożeniu dla życia i zdrowia pracowników.

Przed budynkiem doszło do przepychanek ze zgromadzonymi manifestantami, a policja zatrzymała kilka osób, które sforsowały ogrodzenie. Jarosław Kaczyński, prezes PiS stwierdził, że rząd Donalda Tuska dokonuje siłowego zamachu na Trybunał. Z kolei prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przerwaniu lotu z oficjalną wizytą do Senegalu i zawróceniu samolotu do Polski.