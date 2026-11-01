Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski - czy dojdzie między nimi do bezpośredniej rozmowy?
- Myślę, że odpowie, oczywiście. Putin ani razu nie odmówił rozmowy – przekonywał Uszakow w odpowiedzi na pytanie rosyjskiego dziennikarza. Jego słowa przytoczyła agencja Interfax.
Oświadczenie padło w kontekście dyskusji o możliwych bezpośrednich rozmowach między przywódcami Rosji i Ukrainy oraz przygotowań do kolejnej rundy spotkań dyplomatycznych, w których mediatorami będą Stany Zjednoczone.
Według Uszakowa, przywódcy Finlandii i Norwegii przekazali podczas niedawnej rozmowy telefonicznej z Putinem prośbę Zełenskiego o bezpośrednie rozmowy z przywódcą Rosji. Doradca Putina dodał, że jeśli Zełenski chce porozmawiać z Putinem, to może przyjechać do Moskwy. – On przekazuje sygnały różnymi kanałami. Skoro tak bardzo chce porozmawiać, to niech przyjedzie – powiedział. Dodał, że zostaną spełnione wszystkie niezbędne warunki, w tym bezpieczeństwo. Skoro tak bardzo chce porozmawiać, to niech przy
W piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Putin jest „otwarty na dialog ze wszystkimi” i odbierze telefon, jeśli zadzwonią do niego prezydent Francji Emmanuel Macron czy kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
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