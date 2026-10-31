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Istnieje niezwykła przepaść pomiędzy tym, jak chcemy być postrzegani przez świat zewnętrzny, a tym, co sami o sobie mówimy. Lubimy, gdy inni się Polską zachwycają. Jesteśmy jako naród (ale też to samo mówią politycy) dumni, gdy doceniane jest nasze miejsce w grupie dwudziestu największych gospodarek świata. Szczycimy się siecią świetnych dróg i autostrad, mostów, lotnisk i dworców. Uwielbiamy zachwyty turystów z innych krajów, którzy zachwycają się, jak w Polsce jest bogato, jak czysto, jak ładnie, jak bezpiecznie, a do tego jeszcze bardzo smacznie. Mało tego: chcemy, żeby nas jeszcze bardziej szanowano, jeszcze bardziej doceniano nasz sukces gospodarczy.
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