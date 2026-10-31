Michał Szułdrzyński: Polska zachwyca świat, politycy ją kompromitują. Wojna o TK zagraża naszemu bezpieczeństwu

Polska jest gospodarczą potęgą regionu, zachwyca turystów i aspiruje do G20. Tymczasem Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki przedstawiają ją jako państwo stojące na progu katastrofy. Wojna o TK niszczy wizerunek i osłabia pozycję Polski.

