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Michał Szułdrzyński: Polska zachwyca świat, politycy ją kompromitują. Wojna o TK zagraża naszemu bezpieczeństwu

Polska jest gospodarczą potęgą regionu, zachwyca turystów i aspiruje do G20. Tymczasem Donald Tusk, Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki przedstawiają ją jako państwo stojące na progu katastrofy. Wojna o TK niszczy wizerunek i osłabia pozycję Polski.

Publikacja: 31.10.2026 15:25

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Michał Szułdrzyński: Polska zachwyca świat, politycy ją kompromitują. Wojna o TK zagraża naszemu bezpieczeństwu

Foto: PAP/Marcin Obara

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Michał Szułdrzyński

Istnieje niezwykła przepaść pomiędzy tym, jak chcemy być postrzegani przez świat zewnętrzny, a tym, co sami o sobie mówimy. Lubimy, gdy inni się Polską zachwycają. Jesteśmy jako naród (ale też to samo mówią politycy) dumni, gdy doceniane jest nasze miejsce w grupie dwudziestu największych gospodarek świata. Szczycimy się siecią świetnych dróg i autostrad, mostów, lotnisk i dworców. Uwielbiamy zachwyty turystów z innych krajów, którzy zachwycają się, jak w Polsce jest bogato, jak czysto, jak ładnie, jak bezpiecznie, a do tego jeszcze bardzo smacznie. Mało tego: chcemy, żeby nas jeszcze bardziej szanowano, jeszcze bardziej doceniano nasz sukces gospodarczy.

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