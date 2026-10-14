Funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink zostało ograniczone na Ukrainie – taką informację w środę przekazał były doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony Serhij Sternenko.

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Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się szef MSZ Radosław Sikorski. Polityk zwrócił się bezpośrednio do Elona Muska, miliardera będącego właścicielem firmy SpaceX, do której należą terminale Starlink.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Ukrainie ograniczono działanie Starlinków. Ucierpiała armia Funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink zostało ograniczone na Ukrainie - taką informację przekazał były doradca ukraińskiego min...

Sikorski wywołuje Muska. „Jako twoi klienci, obserwujemy cię”

„Hej, Elon Musk, wielki człowieku, znowu bawisz się w politykę ze swoimi produktami?” – zapytał szefa SpaceX Radosław Sikorski we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Szef MSZ nawiązał w ten sposób do słów Muska z marca ubiegłego roku – zaatakował on wówczas polskiego ministra, nazywając go „małym człowiekiem”. Miliarder – stojący wtedy na czele utworzonego przez Donalda Trumpa Departamentu ds. Efektywności Rządu (DOGE) – napisał w mediach społecznościowych, że dostarczony przez niego Ukrainie system Starlink jest kluczowy dla ukraińskiej armii oraz że jeśliby go wyłączył, front na Ukrainie by się załamał. Dodał też, że jest zmęczony przedłużającym się konfliktem.

Sikorski w swoim środowym wpisie, komentującym obecną sytuację, zaznaczył także: „Jako twoi europejscy klienci, obserwujemy cię”.

Wojskowe misje załamane. Ukraińcy mówią o celowym działaniu

W środę były doradca ukraińskiego Ministerstwa Obrony Serhij Sternenko przekazał, że na Ukrainie ograniczono funkcjonowanie terminali internetu satelitarnego Starlink.

„Podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h zaczęło zanikać połączenie (z terminalami – red.). Z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji” – czytamy we wpisie Sternenki na Telegramie.

Według Sternenki ograniczenie działania Starlinków może być następstwem decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. Od dwóch dni Ukraińcy sygnalizują, że Amerykanie przestali przekazywać im dane wywiadowcze, przez co ukraińska obrona powietrzna nie jest w stanie na czas przechwytywać pocisków balistycznych, których Rosjanie używają do ataków na Kijów. W efekcie w ataku, do którego doszło wieczorem 13 października, uszkodzona została m.in. elektrociepłownia w Kijowie, jeden z największych zakładów energetycznych w mieście.

Rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat doprecyzował 14 października, że Ukraina nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia przed pierwszą falą pocisków balistycznych, jednak przed trzema kolejnymi falami partnerzy już Kijów ostrzegli. – Około godz. 22.40 (w Polsce była to 21.40), opublikowaliśmy wiadomość, że nie otrzymaliśmy od partnerów ostrzeżenia przed atakiem balistycznym. Jednak przed trzema kolejnymi falami ataków partnerzy już informowali o użyciu pocisków balistycznych – oświadczył Ihnat w ukraińskiej telewizji.

Doniesienia o ograniczeniu działania Starlinków potwierdził doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow, dodając, że ograniczenia dotyczą wojskowego pakietu usług systemu Starlink – StarShield. „Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji” – przyznał Beskrestnow na Telegramie. Jego zdaniem sytuacja ta „nie może być przypadkiem” i jest związana z „obecną sytuacją polityczną”.

Dlaczego terminale Starlink są tak istotne dla Ukrainy

Terminale Starlink, należące do firmy miliardera Elona Muska, SpaceX, odgrywają ważną rolę przy utrzymaniu stałej komunikacji ukraińskiego wojska i przeprowadzaniu skutecznych ataków na pozycje Rosjan.

Na początku tego roku, po rozmowach ukraińskiego Resortu Obrony z Muskiem, Kijów doprowadził do zablokowania tych urządzeń, wykorzystywanych przez Rosjan.

Pod koniec lipca media informowały, że Zełenski prosił Trumpa podczas spotkania w Waszyngtonie, by amerykański przywódca zwrócił się do Muska o zezwolenie Ukrainie na używanie Starlinków do ataków na obiekty w Rosji. Jak dotąd nie uzyskał jednak takiej zgody.