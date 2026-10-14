„Podczas jazdy z prędkością powyżej 160 km/h zaczęło zanikać połączenie (z terminalami – red.). Z tego powodu nie udało się zrealizować wielu ważnych misji” – czytamy we wpisie Sternenki na Telegramie.

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Ograniczenie działania Starlinków doprowadziło do „niepowodzenia wielu misji” ukraińskiej armii

Według Sternenki ograniczenie działania Starlinków może być następstwem decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. Od dwóch dni Ukraińcy sygnalizują, że Amerykanie przestali przekazywać im dane wywiadowcze, przez co ukraińska obrona powietrzna nie jest w stanie na czas przechwytywać pocisków balistycznych, których Rosjanie używają do ataków na Kijów. W efekcie w ataku, do którego doszło wieczorem 13 października uszkodzona została m.in. elektrociepłownia w Kijowie, jeden z największych zakładów energetycznych w mieście.

Rzecznik dowództwa Sił Powietrznych Ukrainy Jurij Ihnat doprecyzował 14 października, że Ukraina nie otrzymała od partnerów ostrzeżenia przed pierwszą falą pocisków balistycznych, jednak przed trzema kolejnymi falami partnerzy już Kijów ostrzegli.

– Około godz. 22.40 (w Polsce była to 21.40) opublikowaliśmy wiadomość, że nie otrzymaliśmy od partnerów ostrzeżenia przed atakiem balistycznym. Jednak przed trzema kolejnymi falami ataków partnerzy już informowali o użyciu pocisków balistycznych – oświadczył Ihnat w ukraińskiej telewizji.

Doniesienia o ograniczeniu działania Starlinków potwierdził doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego Serhij Beskrestnow, dodając, że ograniczenia dotyczą wojskowego pakietu usług systemu Starlink – StarShield. „Nasze siły obronne nie otrzymały ostrzeżenia o takim ograniczeniu, co doprowadziło do niepowodzenia wielu misji” – przyznał Beskrestnow na Telegramie. Jego zdaniem sytuacja ta „nie może być przypadkiem” i jest związana z „obecną sytuacją polityczną”.

Terminale Starlink, należące do firmy miliardera Elona Muska, SpaceX, odgrywają ważną rolę przy utrzymaniu stałej komunikacji ukraińskiego wojska i przeprowadzaniu skutecznych ataków na pozycje Rosjan. Na początku tego roku, po rozmowach ukraińskiego resortu obrony z Muskiem, Kijów doprowadził do zablokowania tych urządzeń, wykorzystywanych przez Rosjan.

Pod koniec lipca media informowały, że Zełenski prosił Trumpa podczas spotkania w Waszyngtonie, by amerykański przywódca zwrócił się do Muska o zezwolenie Ukrainie na używanie Starlinków do ataków na obiekty w Rosji. Jak dotąd nie uzyskał jednak takiej zgody.

Donald Trump zawarł z Władimirem Putinem porozumienie o dostawach oleju napędowego

Amerykański prezydent Donald Trump poinformował 9 października, że zawarł z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem umowę paliwową na natychmiastową dostawę 300 tys. ton oleju napędowego na rynek światowy, w tym amerykański. Według Trumpa porozumienie zakłada również dostawy kolejnych 500 tys. ton tego paliwa w przyszłym miesiącu, a w późniejszym okresie – dodatkowych 1 mln ton.