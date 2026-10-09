Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że Władimir Putin ma „natychmiast” skierować na światowy rynek setki tysięcy ton oleju napędowego. Jak przekazał amerykański przywódca we wpisie na platformie Truth Social, dostawy miałyby pomóc obniżyć ceny paliwa.

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Nie uściślił jednak, w jaki sposób Rosja miałaby zrealizować tę zapowiedź w obliczu szeroko zakrojonych sankcji nałożonych na nią po inwazji na Ukrainę.

Trump napisał na Truth Social, że skutkiem „niezwykle udanej rozmowy” z Putinem będzie dostarczenie przez Rosję „w najbliższym czasie” ponad 300 000 ton oleju napędowego na rynek amerykański i światowy, kolejne 500 000 ton w listopadzie, a zaraz potem – 1 milion ton. Następnie, w zależności od stanu technicznego rosyjskich rafinerii – kolejne 3 miliony ton.

„Dzięki naszej całkowitej kontroli nad cieśniną Ormuz oraz temu świetnemu ogłoszeniu w sprawie rosyjskich dostaw energii, ceny oleju napędowego dla Amerykanów – a właściwie dla całego świata – będą gwałtownie spadać!” – dodał Trump, zapewniając, że „obniżenie cen dla Amerykanów, a zwłaszcza dla naszych wspaniałych rolników, hodowców i kierowców ciężarówek” jest jego najwyższym priorytetem.

Trump obwinia Ukrainę za wysokie ceny diesla

Od lutego ceny oleju napędowego wzrosły o blisko 70 proc. Ekonomiści ostrzegają, że tak gwałtowne podwyżki mogą wywołać szerokie skutki inflacyjne i odbić się na światowej gospodarce.

W ostatnich tygodniach eskalacja wojny rosyjsko-ukraińskiej przyczyniła się do dalszego wzrostu cen tego paliwa, które przez wiele tygodni osiągały kolejne historyczne maksima. Po serii ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę energetyczną Kreml wprowadził w lipcu zakaz eksportu oleju napędowego. Później przedłużono go do końca października.

W połowie września prezydent USA zażądał od ukraińskiego przywódcy zaprzestania ataków na rosyjskie instalacje związane z produkcją oleju napędowego. Zełenski nie odmówił, ale uzależnił to od zaprzestania przez Rosję ataków na sektor energetyczny Ukrainy, infrastrukturę krytyczną i eksport żywności

Wcześniej w tym roku Trump tymczasowo złagodził część sankcji wobec Rosji, próbując zahamować wzrost cen ropy naftowej. Decyzja ta nie przyniosła jednak wyraźnego odwrócenia trendu – ceny nadal rosły w kolejnych miesiącach.